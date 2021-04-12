Trabzonspor az atıp az yiyor! Son 10 sezonda...

SON 8 MAÇTA 8 GOL ATABİLDİ

Bu sezon ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından çıktığı son 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilen Trabzonspor, söz konusu periyotta en büyük sıkıntıyı gol bulma noktasında yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde 4 maçı gol atamadan tamamlarken, söz konusu 8 maçta da sadece 8 gol kaydedebildi.





EN GOLCÜ BAKASETAS

Trabzonspor'un söz konusu 8 maçlık duraklama döneminde forvet oyuncuları Ekuban ile Djaniny 2'şer gol kaydederken, bu periyotta attığı 3 golle gol yollarında takıma en fazla katkı sağlayan isim orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Karadeniz ekibinde bir gol de savunma oyuncusu Edgar Ie kaydetti.