Yiğido puanları 3’er 3’er topluyor

Süper Lig'in formda ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sahasında, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yatabare, 68. dakikada Kayode ve 87. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydederken konuk ekibin tek golü 54. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi. Sivasspor'daHakan Arslan 80'inci dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor 45+1'de de Gradel'in ayağından bir penaltı kaçırdı.Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, 80'de rakibine yaptığı bu hareket sonrası kırmızı kart gördü. Hakan 2 maç ceza alırsa G.Birliği ve Beşiktaş mücadelelerinde forma giyemeyecek.