Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yiğido puanları 3’er 3’er topluyor
Giriş Tarihi: 12.4.2021

Yiğido puanları 3’er 3’er topluyor

Yiğido puanları 3’er 3’er topluyor

10 kişi kalıp, bir de penaltı kaçırdığı maçta ’u 3-1 yendi ve üst üste 2’nci galibiyetini aldı

Süper Lig'in formda ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sahasında, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yatabare, 68. dakikada Kayode ve 87. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydederken konuk ekibin tek golü 54. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi. Sivasspor'da 67. dakikada oyuna dahil olan Kayode 1 dakika sonra golünü atarken, Hakan Arslan 80'inci dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor 45+1'de de Gradel'in ayağından bir penaltı kaçırdı.

KAPTAN KIZARDI
Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, 80'de rakibine yaptığı bu hareket sonrası kırmızı kart gördü. Hakan 2 maç ceza alırsa G.Birliği ve Beşiktaş mücadelelerinde forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte kabine toplantısında masadaki tedbirler
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak...
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyelerine olası zam oranları...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de deprem! Volkan Demirel ve 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor...
Son dakika haberi: Emniyet'ten o haberlere yalanlama! Tablo ile anlatıldı...
SON DAKİKA | Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili önemli gelişme: Detaylar belli oldu...
Son dakika! Erman Toroğlu'ndan sert sözler: "Cenk Tosun sakatlığının sorumlusu..."
Yancı ekonomistleriyle birlikte yine çuvalladılar! Pembe domates, kara muhalefet!
Son dakika: Diyanet'ten camilere 'Ramazan' talimatı: 81 ile gönderildi
Son dakika haberi: ABD'den Rusya'ya kritik uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yiğido puanları 3’er 3’er topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA