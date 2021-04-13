Takımın enerjisinden memnun olduğunu söyleyen Belözoğlu “7’de 7 için oynayacağız. F.Bahçe’de ümitler ölmez”dedi.
F.Bahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 2 maçı da kazanan teknik sorumlu Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından umutlu konuştu. Önceki gün Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın "Kimsebu ligde 8'de 8 yapamaz" açıklamasından sonra Belözoğlu, "7'de 7 için oynayacağız.Fenerbahçe'de ümitler ölmez" diyerek iddiasını ortaya koydu. Genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada oyuncu olarak bunuçok yaşadım, şimdi de teknik direktörolarak yaşıyorum. Enerjimiz, oyuncularınisteği ve arzusuF.Bahçe'nin genlerineuygun. Büyük bölümde istediğimiz oyunu yansıttık. İnandığım değerlerin ardından devam edeceğim. Bitiricilikte sorunlarımız vardı ama oyuncularımızın isteği vardı."
BÜYÜK TAKIM TOPU VERMEZ
"2-1 ile 3-1 arasındaki süreçten memnun değilim. Bunu arkadaşlarla da konuşacağım. Bazen oyunu kazanmaktan çok dinlendirmek de gerekli. Büyük takım topuvermez. Ne zaman bunu yaptık, iyi oynadık.Karakterli oyuncularımız var. Fenerbahçe'nin genlerinden vazgeçmeyeceğiz."
'HAKEMLERE YÜKLENMEMEK GEREKİYOR'
EMRE Belözoğlu, hakemlerle ilgili ise "10 kişi kaldığımız pozisyonda ilk önce bizim değişiklik hakkını kullanmamız gerekiyordu. Onun dışında hakemlere çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum. İşleri kolaydeğil. Hakemlerikonuşarak oyundanuzaklaşma taraftarıdeğilim" dedi.
SERDAR ZORU BAŞARDI
34'te Caner'in köşe vuruşunda Gökhan topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz ise boş kale yerine topu üstten auta gönderdi
MİRALLAS FIRSATI HARCADI
Maçın 89. dakikasında Gaziantep beraberlik golünü bulmaya çok yaklaştı. Maxim'in sağdan verdiği pasta Mirallas gelişine vurduğu topu müsait pozisyonda üstten auta yolladı.
GUSTAVO KULÜBEYİ TATTI!
F.BAHÇE'NIN Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı. Brezilyalı futbolcu, sakat ya da cezalı olmadığı tüm maçlarda ilk 11'de şans bulurken, dün ilk kez kulübedeydi. Beşiktaş, Denizli ve Yeni Malatyaspor maçlarında yedek kalan Mert Hakan Yandaş ise ilk 11'de sahaya çıkıp kilidi açan isim oldu.
'PENALTI VERİLMEDİGOLÜMÜZ İPTAL OLDU'
GAZİANTEP FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem kararlarına tepki gösterdi. Mete Kalkavan ve VAR hakemlerinin büyük hatalar yaptığını söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Birçok maçtan sonra maalesef hakem konuşuyoruz. Bu maçta da maalesef bizim gördüğümüz kadarıyla verilen ya da verilmeyen birçok pozisyon var. KaleciAltay'ın yaptığı hareketbizce penaltı. Yine aynışekilde attığımız golde faulçalındı" diye konuştu.