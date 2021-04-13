7’de 7 için oynayacağız

F.Bahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 2 maçı da kazanan teknik sorumlu Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından umutlu konuştu. Önceki gün Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ınaçıklamasından sonra Belözoğlu,diyerek iddiasını ortaya koydu. Genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Kadıköy'de kazanmak güzel.Büyük bölümde istediğimiz oyunu yansıttık. İnandığım değerlerin ardından devam edeceğim. Bitiricilikte sorunlarımız vardı ama oyuncularımızın isteği vardı.""2-1 ile 3-1 arasındaki süreçten memnun değilim. Bunu arkadaşlarla da konuşacağım. Bazen oyunu kazanmaktan çok dinlendirmek de gerekli.Fenerbahçe'nin genlerinden vazgeçmeyeceğiz."EMRE Belözoğlu, hakemlerle ilgili ise "10 kişi kaldığımız pozisyonda ilk önce bizim değişiklik hakkını kullanmamız gerekiyordu. Onun dışında hakemlere çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum.dedi.34'te Caner'in köşe vuruşunda Gökhan topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz ise boş kale yerine topu üstten auta gönderdiMaçın 89. dakikasında Gaziantep beraberlik golünü bulmaya çok yaklaştı. Maxim'in sağdan verdiği pasta Mirallas gelişine vurduğu topu müsait pozisyonda üstten auta yolladı.F.BAHÇE'NIN Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı. Brezilyalı futbolcu, sakat ya da cezalı olmadığı tüm maçlarda ilk 11'de şans bulurken, dün ilk kez kulübedeydi. Beşiktaş, Denizli ve Yeni Malatyaspor maçlarında yedek kalan Mert Hakan Yandaş ise ilk 11'de sahaya çıkıp kilidi açan isim oldu.GAZİANTEP FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem kararlarına tepki gösterdi. Mete Kalkavan ve VAR hakemlerinin büyük hatalar yaptığını söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Birçok maçtan sonra maalesef hakem konuşuyoruz. Bu maçta da maalesef bizim gördüğümüz kadarıyla verilen ya da verilmeyen birçok pozisyon var.diye konuştu.