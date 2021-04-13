Dev ikili sonunda buluşuyor! Agüero Barcelona'ya çok yakın...

İspanyol televizyonundan El Chiringuito TV, Sergio Agüero'nun menajerinin Barcelona ile transfer görüşmesi yapmak için İspanya'ya gittiğini iddia etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan Katalan devi, Agüero'yu yeni sezonda Messi ile buluşturmaya hazırlanıyor.