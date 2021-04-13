Dev ikili sonunda buluşuyor! Agüero Barcelona'ya çok yakın...

Son yıllarda Avrupa futbolunu kasıp kavuran golcülerden birisi olan Sergio Agüero, 2011 yılında imza attığı Manchester City'den, tam 10 yıl sonra bu sezonun sonunda ayrılacak. 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Arjantinli golcünün peşinde Avrupa'nın dev kulüpleri yer alıyor.
Manchester City ile inanılmaz bir kariyere imza atan Sergio Agüero, Premier Lig'in en ikonik şampiyonluklarından birisi olan 2012 lig şampiyonluğunda başrolü oynayan isimlerin başında gelmişti.
2014 yılında Barcelona'nın adeta kapısından dönen Agüero, bir kez daha Katalan devine imza atmaya çok yakın. 2014'de son anda karar değiştiren Barcelona yönetimi, Agüero'nun yerine Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i kadrosuna katmıştı.
MESSİ İLE BULUŞMAYA RAMAK KALA...
Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta'nın Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği haberleri daha önce çıkmış ve Agüero'nun Barcelona'ya doğru uzanan yolculuğu başlamıştı.
İspanyol televizyonundan El Chiringuito TV, Sergio Agüero'nun menajerinin Barcelona ile transfer görüşmesi yapmak için İspanya'ya gittiğini iddia etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan Katalan devi, Agüero'yu yeni sezonda Messi ile buluşturmaya hazırlanıyor.