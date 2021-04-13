Alanya’dan müthiş dönüş

haftalardır galibiyet alamayan iki ekibinin mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. MücadeleninAkdeniz temsilcisi bu gole 54'te Berkan Kutlu ile cevap verirken, 68'de Efkan Bekiroğlu eşitliği yakaladı. Baskıyı artıran Alanyaspor, 88'de Mustafa Pektemek'in golüyle mükemmel bir geri dönüşe imza attı: 3-2. Bu sonuçla turuncu-yeşilliler 3 maçlık mağlubiyet serisini bitirirken,