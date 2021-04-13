Alanya’dan müthiş dönüş

Akdeniz ekibi, Denizlispor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı Berkan, Efkan ve Mustafa Pektemek’in golleriyle kazanıp, galibiyet hasretini bitirdi
Ligin haftalardır galibiyet alamayan iki ekibinin mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 27.dakikasında Bakalorz ileöne geçen Horozlar, 51'deTusha ile farkı 2'ye çıkardı. Akdeniz temsilcisi bu gole 54'te Berkan Kutlu ile cevap verirken, 68'de Efkan Bekiroğlu eşitliği yakaladı. Baskıyı artıran Alanyaspor, 88'de Mustafa Pektemek'in golüyle mükemmel bir geri dönüşe imza attı: 3-2. Bu sonuçla turuncu-yeşilliler 3 maçlık mağlubiyet serisini bitirirken, Denizlisporgalibiyet hasretini 5 maçaçıkardı ve 26 puanlaligin dibinde kaldı.