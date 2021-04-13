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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Alanya’dan müthiş dönüş

Alanya’dan müthiş dönüş

Akdeniz ekibi, Denizlispor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı , Efkan ve ’in golleriyle kazanıp, galibiyet hasretini bitirdi

Ligin haftalardır galibiyet alamayan iki ekibinin mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 27. dakikasında Bakalorz ile öne geçen Horozlar, 51'de Tusha ile farkı 2'ye çıkardı. Akdeniz temsilcisi bu gole 54'te Berkan Kutlu ile cevap verirken, 68'de Efkan Bekiroğlu eşitliği yakaladı. Baskıyı artıran Alanyaspor, 88'de Mustafa Pektemek'in golüyle mükemmel bir geri dönüşe imza attı: 3-2. Bu sonuçla turuncu-yeşilliler 3 maçlık mağlubiyet serisini bitirirken, Denizlispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 26 puanla ligin dibinde kaldı.

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Alanya’dan müthiş dönüş
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