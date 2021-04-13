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Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:46

hazırlıklarını sürdürdü

MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

cumartesi günü deplasmanda oynıyacağı hazırlıklarını sürdürdü. Takım kaptanı takımla çalışmalarına başladı. Tedavisi süren 'ın fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.

Aytemiz Alanyaspor. Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Yukatel Denizlispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular idar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı sona eren takım kaptanı Efecan Karaca takımla birlikte çalışmalarına başladı. Tedavisi süren Salih Uçan'ın fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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