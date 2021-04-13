Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor. Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Yukatel Denizlispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı.



Diğer oyuncular idar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı sona eren takım kaptanı Efecan Karaca takımla birlikte çalışmalarına başladı. Tedavisi süren Salih Uçan'ın fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.