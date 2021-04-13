Bayern Munih 3-2'nin rövanşında PSG'ye karşı tur peşinde! (CANLI)

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı sürüyor. Çeyrek finalin ikinci maçlarının oynandığı haftada, turun en dikkat çekici maçı olan PSG - Bayern Munih karşılaşması bu gece saat 22.00'de başlıyor.

İlk maçı Mbappe ve Choupo-Moting'in golleriyle 3-2 kazanan PSG, yarı final için avantajlı konumda. Parc de Princes'de oynanacak zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

PSG: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Paredes, Gueye; Di María, Neymar, Draxler; Mbappé.

Bayern Munih: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ