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Giriş Tarihi: 13.4.2021 21:28 Son Güncelleme: 13.4.2021 21:48

Bayern Munih 3-2'nin rövanşında 'ye karşı tur peşinde! (CANLI)

Bayern Munih 3-2'nin rövanşında PSG'ye karşı tur peşinde! CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ve Bayern Munih, rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 'nin yıldızlaştığı ilk maçı 3-2 kazanan , kendi evindeki maçta deplasman golü avantajını da kullanarak tur atlamanın peşinde. Kendi evinde 3-2 kaybeden Bayern'i ise tur için oldukça zor bir mücadele bekliyor.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı sürüyor. Çeyrek finalin ikinci maçlarının oynandığı haftada, turun en dikkat çekici maçı olan PSG - Bayern Munih karşılaşması bu gece saat 22.00'de başlıyor.

İlk maçı Mbappe ve Choupo-Moting'in golleriyle 3-2 kazanan PSG, yarı final için avantajlı konumda. Parc de Princes'de oynanacak zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

PSG: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Paredes, Gueye; Di María, Neymar, Draxler; Mbappé.

Bayern Munih: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

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Bayern Munih 3-2'nin rövanşında PSG'ye karşı tur peşinde! (CANLI)
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