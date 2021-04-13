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Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:51

dış sahada galibiyete hasret

AA
Gaziantep dış sahada galibiyete hasret

'in 34. haftasında dün konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen , dış saha maçlarındaki kötü performansını sürdürdü.

Topladığı 50 puanla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, iç sahada ligin en başarılı ekiplerinden olmasına karşın, deplasman maçlarında beklentilerin çok altında kaldı.

Son olarak dün deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep'in dış sahada topladığı puanlar 15'te kaldı. 16 deplasman maçında sadece 3 kez kazanabilen Gaziantep, 6 beraberlik, 7 de yenilgi aldı.

Ligde 47 gol atıp, 37 gol yiyen Güneydoğu temsilcisinin deplasmandaki gol sayısı 18 olurken, kalesinde de 24 gol gördü.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Gaziantep ekibi, son 9 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Son olarak 23 Aralık'ta Kasımpaşa ile dış sahada yaptığı maçı 4-0 kazanan Gaziantep, o günden bu yana deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-siyahlılar, son 9 dış saha maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1), İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve Yeni Malatyaspor'la (2-2) berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-2), Çaykur Rizespor (0-2), Fatih Karagümrük (0-2), Trabzonspor (0-1), Beşiktaş (1-2) ve Fenerbahçe'ye (1-3) ise yenildi.

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Gaziantep dış sahada galibiyete hasret
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