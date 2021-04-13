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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:46

Gaziantep maçında sakatlanmıştı! Enner 'dan 'ye iyi haber

DHA
Gaziantep maçında sakatlanmıştı! Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

, 'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1 mağlup etti. Zorlu mücadelede sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Enner 'dan iyi haber geldi. Bugün MR'ı çekildi. Ekvadorlu hücum oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirlendi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta bacağından sakatlanan Enner Valencia'nın bugün MR'ı çekildi. Ekvadorlu hücum oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirlendi.

Dünkü mücadelede yaşadığı sakatlık sonucu yerini 81'inci dakikada Osayi-Samuel'e bırakan Valencia'nın bugün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Bacağında az miktarda ödem tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı.

Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak sarı lacivertli takımda Valencia'nın durumunun maç gününe kadar takip edileceği bildirildi. 31 yaşındaki futbolcu büyük bir ihtimalle Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.



Öte yandan, dünkü maçta sakatlanan bir diğer isim olan Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.



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Gaziantep maçında sakatlanmıştı! Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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