İhmaller zinciri

Euro 2020'de mücadele edebilme hedefiyle kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Cenk Tosun'un hayalleri, Erzurum'da zemine kurban gitti.Aynı önlemi Ghezzal da aldı. Oğuzhan Özyakup maçın ardından zeminle ilgili olarak ağır eleştirilerde bulunurken, ev sahibi ekibin zemin bakımının ve önlemlerinin yetersiz olduğu kaydedildi.Stadyumların çimlerininarasında değiştiği biliniyor. Buna rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyen yönetimlerin ihmalkârlığı, yıldız futbolcuların sonunu hazırlıyor.BEŞİKTAŞ, Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu. 8 ay sahalardan uzak kalacak olan 29 yaşındaki forveti, takım arkadaşları da hastanede ziyaret etti. Önce Oğuzhan Özyakup, ardından da takım kaptanı Atiba, Cenk'in yanına koştu. (Patellar (diz kapağı) tendonu; oturur pozisyondayken baldırlarımızı diz aracılığıyla düz olarak kaldırmamızı sağlar.)Cenk Tosun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyet edilirken Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yıldız futbolcunun bu fotoğrafını yayınladı.ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi:Ama bunu, zeminin tümüne mal etmek doğru değildir.Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Burada sakatlanacak bir çakır-çukur olmadığını görürsünüz.EVERTON'A transfer olduktan sonra düzenli forma şansı bulamayan Cenk, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek içinTurnuvanın ertelenmesi ile umutlanan golcü futbolcu, kasım ayında yeniden sahalara dönerken bu kez forma giyebilmek için29 yaşındaki futbolcu, bu kez A Milli Takım'da Kovid-19 olunca sahaya dönüşü uzadı. Şanssızlığın son halkası Erzurumspor maçında yaşandı ve oyuncunun diz kapağı çıktı. Cenk sakatlık anında,diyerek duygularını dışa vururken, döktüğü gözyaşlarıyla da herkesi üzdü.DORUKHAN Toköz 2019 yılında Alanya maçında diz kapağından sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Oyuncuyu ameliyata giderken Cenk Tosun alnından öperek uğurlamıştı. Erzurum'da Cenk sakatlandığında baş ucuna koşan ilk isim Dorukhan oldu. Takım arkadaşını teselli etmeye çalıştı.