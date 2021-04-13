Kayserisporlu Luckassen’in sevinci yarım kaldı





Antalyaspor maçının 5.dakikasında attığı golle takımını öne geçiren ancak bu golün VAR kararı ile geçerli sayılmaması sonrasında üzülen Luckassen'in gol sevinci yarım kaldı. 72 dakikada sahada kalan Hollandalı forvet, "Kazanmak istediğimiz maçtı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve sahamızda kritik bir yenilgi aldık" yorumu yaptı.