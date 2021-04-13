Premier Lig'de Jesse Lingard fırtınası! Avrupa devleri peşinde!

REAL MADRİD, İNTER VE PSG LİNGARD'I İZLİYOR

ESPN'in bir haberine göre, West Ham, Lingard'ı Manchester United'dan almaya heveli görünüyor fakat 28 yaşındaki oyuncuya Premier Lig başta olmak üzere diğer Avrupa kulüpleri de talip. Lingard'ın Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.

Real Madrid, İnter ve PSG gibi Avrupa devleri takımlar Lingard'ı yakından izlemeye başladı. Bu takımlar yaz sezonu transfer dönemini bekliyor.

LİNGARD'IN KARARI NE?

Lingard henüz başka bir takıma gitmek için plan yapmış ve veya karar vermiş değil. Ancak önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Manchester United ve West Ham arasında Lingard için henüz yapılmış resmi bir görüşme yok. Lingard'ın ortaya koyduğu performans, West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için heveslendiriyor.