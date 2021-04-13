Premier Lig'de Jesse Lingard fırtınası! Avrupa devleri peşinde!

Ocak ayında Manchester United'dan West Ham takımına kiralık olarak giden 28 yaşında İngiliz oyuncu Jesse Lingard ligde fırtınalar estiriyor. West Ham formasıyla çıktığı 9 maçta 8 atıp 4 de asist yapan Lingard şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Pazar günü Leicester City'i 3-2 mağlup eden West Ham'ın 2 golünü Lingard atmıştı. West Ham bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor.
REAL MADRİD, İNTER VE PSG LİNGARD'I İZLİYOR
ESPN'in bir haberine göre, West Ham, Lingard'ı Manchester United'dan almaya heveli görünüyor fakat 28 yaşındaki oyuncuya Premier Lig başta olmak üzere diğer Avrupa kulüpleri de talip. Lingard'ın Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.
Real Madrid, İnter ve PSG gibi Avrupa devleri takımlar Lingard'ı yakından izlemeye başladı. Bu takımlar yaz sezonu transfer dönemini bekliyor.
LİNGARD'IN KARARI NE?
Lingard henüz başka bir takıma gitmek için plan yapmış ve veya karar vermiş değil. Ancak önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Manchester United ve West Ham arasında Lingard için henüz yapılmış resmi bir görüşme yok. Lingard'ın ortaya koyduğu performans, West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için heveslendiriyor.
İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINDA OYNAMAYA BAŞLADI
Jesse Lingar, Şubat ve Mart aylarında ayın oyuncusu ödülüne aday olarak gösterilmişti. Lingard'ın ortaya koyduğu performans sonrası İngiltere teknik direktörü Southgate onu takıma davet etti. Lingard 2019'dan bu yana ilk kez İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası 3 eleme maçında da forma giydi.
LİNGARD BU SEZON MANE VE WERNER'İ GERİDE BIRAKTI
Lingard, bu sezon Şubat ayına kadar Premier Lig'de bir dakika bile oynamadı, ancak şu an Sadio Mane ve Timo Werner'den daha fazla gol atmış durumda. West Ham'da forma giyen Lingard, bu sezon oynadığı 9 maçta 8 gol atıp ve 4 asist yaparak, Şubat ayından bu yana Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu oldu. Diğer yandan Leicester City forması giyen İheanacho da Şubat ayından bu yana 8 gol attı.