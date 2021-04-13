PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Paris Saint Germain Bayern Münih canlı yayın kanalı burada

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları kapsamında Paris Saint Germain (PSG) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. İlk maçta Paris Saint Germain'in galip geldiği mücadelenin kıran kırana geçmesi beklenen rövanşınım seyretmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11 detayları şöyle;
Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih çeyrek final mücadelesi 13 Nisan 2021 Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
PSG XI: Navas, Dagba, Diallo, Gueye, Pereira, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Draxler, Mbappe, Neymar Jr.
Bayern Münih XI: Neuer, Pavard, Kimmich, Sane, Choupo-Moting, Boateng, Davies, Hernandez, Müller, Alaba, Coman
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bugün ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)