PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Paris Saint Germain Bayern Münih canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları kapsamında Paris Saint Germain (PSG) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. İlk maçta Paris Saint Germain'in galip geldiği mücadelenin kıran kırana geçmesi beklenen rövanşınım seyretmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

PSG BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11 detayları şöyle;