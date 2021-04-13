Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Paris Saint Germain Bayern Münih canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:29 Son Güncelleme: 13.4.2021 23:29

maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler

PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Paris Saint Germain Bayern Münih canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek finali rövanş maçlarında Fransa Lig 1 temsilcisi (PSG) ile Almanya Bundesliga ekiplerinden karşı karşıya geliyor. İlk maçta 3-2’lik skorla Fransız ekibin galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin rövanşını izlemek isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuyla birlikte PSG Bayern Münih canlı izleme bağlantısına erişmek istiyor. Merak edilen PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve canlı yayın detayları.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları kapsamında Paris Saint Germain (PSG) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. İlk maçta Paris Saint Germain'in galip geldiği mücadelenin kıran kırana geçmesi beklenen rövanşınım seyretmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

PSG BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11 detayları şöyle;

Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih çeyrek final mücadelesi 13 Nisan 2021 Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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MAÇIN İLK 11'LERİ


PSG XI: Navas, Dagba, Diallo, Gueye, Pereira, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Draxler, Mbappe, Neymar Jr.

Bayern Münih XI: Neuer, Pavard, Kimmich, Sane, Choupo-Moting, Boateng, Davies, Hernandez, Müller, Alaba, Coman



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bugün ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:



YARIN

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)

Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)

14 NİSAN ÇARŞAMBA

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)

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PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Paris Saint Germain Bayern Münih canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler
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