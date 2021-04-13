Sahalarda ender görülen an! Futbolcular maç içinde oruçlarını açtı...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. 1. Lig'de şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilmişken şampiyonluk iddiası bulunan Giresunspor, play-off'a katılmak için mücadele eden Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında 10. dakikada bir sakatlık anında oyunun durmasından faydalanan iki takım futbolcuları, saha kenarına gelerek oruçlarını açtı. Maç saati ve ezan saati aynı ana denk gelince ortaya bu görüntüler çıktı.

Futbolcuların, hurma yiyerek su içtikleri görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Nalepa, ceza yayı üzerinden direkt kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.



15. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Eze'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda konuk ekip karşılaşmada öne geçti. 0-1



19. dakikada Giresunspor atağında sağ kanatta topu kontrol eden Sergio, ceza sahasına girerek Balde'ye pasını gönderdi. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, düzgün bir vuruşla maça eşitlik getirdi. 1-1



43. dakikada Caner Hüseyin'in pasında topla buluşan Eren direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleciden dönen topu savunma son anda kornere gönderdi.



79. dakikada kazanılan korner atışında Traore, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran kaptan Eren Tozlu, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. 2-1