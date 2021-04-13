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Giriş Tarihi: 13.4.2021 21:44 Son Güncelleme: 13.4.2021 21:47

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Chelsea Porto'yu ağırlıyor (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Chelsea Porto'yu ağırlıyor CANLI

'nde çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Chelsea ve Porto, yarı final için rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan İngiliz ekibi, tur için oldukça avantajlı konumda. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Porto çeyrek finalin ikinci maçında bu gece saat 22.00'de karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, tur için avantajı elinde bulunduruyor. Thomas Tuchel'in takımın başına geçtikten sonra yükselişe geçen Chelsea, bu sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Grujic, Corona, Marega

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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Chelsea Porto'yu ağırlıyor (CANLI)
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