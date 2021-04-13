Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Chelsea Porto'yu ağırlıyor (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Porto çeyrek finalin ikinci maçında bu gece saat 22.00'de karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, tur için avantajı elinde bulunduruyor. Thomas Tuchel'in takımın başına geçtikten sonra yükselişe geçen Chelsea, bu sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Grujic, Corona, Marega

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