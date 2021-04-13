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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:42 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:05

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

haberi: Erzurumspor deplasmanında yaşadığı talihsiz bir pozisyon sonrası dizinden sakatlanan maçın ardından takım uçağıyla İstanbul'a getirildi ve ameliyat oldu. Başkanı ise bugün hastane çıkışı Cenk Tosun hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenen Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinden sakatlanmış ve ameliyat edilmişti. Cenk Tosun ise sahalardan en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun çok üzgün. Sadece dizindeki sakatlık değil, moral olarak da kötü durumda. Ama inşallah iyi olacak. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Kiralık da olsa bizim evladımız. Cenk Tosun'a söyledim, bu kapı kendisine her zaman açık."

CENK TOSUN'UN DOKTORU: "CENK'İN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Cenk Tosun'un doktoru: "Başarılı bir operasyon geçti. Şu an Cenk'in sağlık durumu gayet iyi. Cenk çok kuvvetli bir oyuncu. Mental yapısı itibariyle eskisinden daha iyi döneceğini düşünüyorum."

SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

"ŞAMPİYONLUKTA 1 ADIM ÖNDEYİZ"

Ahmet Nur Çebi: "Takımın morali iyi, kendilerini iyi hissediyorlar. Ama söylemek zorundayım, daha 8 hafta var. Rakiplerimize saygı olarak 'Şampiyon olduk' gibi söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak 1 adım öndeyiz."

ABOUBAKAR BU HAFTA OYNAYACAK MI?

Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar'ın durumu hakkında doktorumuzla konuşuyoruz sık sık. Günden güne daha iyi duruma geliyor. Umarım maça kadar hazır hale gelir."

AHMET NUR ÇEBİ'DEN GHEZZAL AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: "Ghezzal'ın emeğini takdir etmemek mümkün değil. Ben takımı bütün olarak değerlendiriyorum. Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, ilgili futbolcularla yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim."

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması
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