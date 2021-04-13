Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenen Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinden sakatlanmış ve ameliyat edilmişti. Cenk Tosun ise sahalardan en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun çok üzgün. Sadece dizindeki sakatlık değil, moral olarak da kötü durumda. Ama inşallah iyi olacak. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Kiralık da olsa bizim evladımız. Cenk Tosun'a söyledim, bu kapı kendisine her zaman açık."