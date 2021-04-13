Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe'de Titi takımdan ayrıldı
Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:26 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:42

Son dakika: 'la karşılaşacak 'de takımdan ayrıldı

Son dakika: Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe'de Titi takımdan ayrıldı

'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda 'ı konuk edecek 'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper , sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

32 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI
Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi.



GÖZTEPE İLE 20 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Titi kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Sürecin kulübümüz tarafından takip edildiğini kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe'de Titi takımdan ayrıldı
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