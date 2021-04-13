Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...

"FATİH TERİM ÜZERİNDEN..."

Ancak futbolcuların saha içi performansıyla ilgili ilk kez bir açıklamada bulundu. Bunun da Florya cephesini oldukça rahatsız ettiğini biliyoruz. Futbolcuların tepkilerini bir şekilde dile getirmek istediğini, belki de Fatih Terim üzerinden bir açıklama geleceğini belirtelim.