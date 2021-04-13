Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...
Giriş Tarihi: 13.4.2021 20:10 Son Güncelleme: 13.4.2021 20:16

Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...

Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...

Son dakika haberi... 'de üst üste alınan puan kayıplarının ardından zirveden uzaklaşan 'da, yönetim ve futbolcular arasında gerginlik yaşanıyor. Başkan 'in futbolcuları ima ederek yaptığı açıklamaların ardından Galatasaraylı futbolcuların toplandığı

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Süper Lig'de 8 haftalık bir galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılılar, son haftalarda üst üste kaybedilen puanlar ve 6 haftada alınan 1 galibiyetle zirveden oldukça ulaştı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında da 2 puan bırakan Fatih Terim ve öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Ligde kaybedilen puanlar dolayısıyla morallerin düşük olduğu takımda, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları da yeni bir gündem oluşturdu.

Futbolcuları hedef alan Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım. Futbolcuların hangi takımda oynadıklarını hatırlamaları gerekiyor. Türk futbolcularımız nerede. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar."

"AÇIKLAMA GELEBİLİR"

A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Mustafa Cengiz'in yaptığı bu açıklamalar üzerine futbolcuların bir karar almak üzere toplandıklarını açıkladı. Emre Kaplan, "Galatasaray'da futbolcular başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Bir açıklama gelmesi söz konusu olabilir." diye konuştu.

"ANTRENMANA ÇIKMAMA KARARI ALINDI"

Emre Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

"Futbolcular bir araya geldikten sonra antrenmana çıkmama kararı aldılar. Ancak sonrasında bu tepkinin biraz şiddetli olduğunu fark edip bu karardan vazgeçtiler. Ama bir açıklama gerçekleştirme yönünde bir karar var."

Bu açıklamanın nasıl gerçekleştireceği yönünde hala bir net karar verilmiş değil. Her an Florya cephesinden bir yanıt gelebilir. Mustafa Cengiz daha öncede futbolcular ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle pandemi döneminde yapılmayan indirimler yüzünden dem vurmuştu.

"FATİH TERİM ÜZERİNDEN..."

Ancak futbolcuların saha içi performansıyla ilgili ilk kez bir açıklamada bulundu. Bunun da Florya cephesini oldukça rahatsız ettiğini biliyoruz. Futbolcuların tepkilerini bir şekilde dile getirmek istediğini, belki de Fatih Terim üzerinden bir açıklama geleceğini belirtelim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA | Tam kapanma olacak mı, seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor!
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Son dakika | Kabine toplantısı beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama: 66 milyon insanımız...
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'a şok sözler! "20 yaşındaki çocuk, arkadaşına..."
Son dakika haber: Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA