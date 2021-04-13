Son dakika: Galatasaraylı oyuncular toplandı! Antrenmana çıkmama kararı...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Süper Lig'de 8 haftalık bir galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılılar, son haftalarda üst üste kaybedilen puanlar ve 6 haftada alınan 1 galibiyetle zirveden oldukça ulaştı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında da 2 puan bırakan Fatih Terim ve öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kaldı.
Ligde kaybedilen puanlar dolayısıyla morallerin düşük olduğu takımda, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları da yeni bir gündem oluşturdu.
Futbolcuları hedef alan Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım. Futbolcuların hangi takımda oynadıklarını hatırlamaları gerekiyor. Türk futbolcularımız nerede. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar."
"AÇIKLAMA GELEBİLİR"
A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Mustafa Cengiz'in yaptığı bu açıklamalar üzerine futbolcuların bir karar almak üzere toplandıklarını açıkladı. Emre Kaplan, "Galatasaray'da futbolcular başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Bir açıklama gelmesi söz konusu olabilir." diye konuştu.
"ANTRENMANA ÇIKMAMA KARARI ALINDI"
Emre Kaplan'ın açıklamaları şöyle:
"Futbolcular bir araya geldikten sonra antrenmana çıkmama kararı aldılar. Ancak sonrasında bu tepkinin biraz şiddetli olduğunu fark edip bu karardan vazgeçtiler. Ama bir açıklama gerçekleştirme yönünde bir karar var."
Bu açıklamanın nasıl gerçekleştireceği yönünde hala bir net karar verilmiş değil. Her an Florya cephesinden bir yanıt gelebilir. Mustafa Cengiz daha öncede futbolcular ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle pandemi döneminde yapılmayan indirimler yüzünden dem vurmuştu.
"FATİH TERİM ÜZERİNDEN..."
Ancak futbolcuların saha içi performansıyla ilgili ilk kez bir açıklamada bulundu. Bunun da Florya cephesini oldukça rahatsız ettiğini biliyoruz. Futbolcuların tepkilerini bir şekilde dile getirmek istediğini, belki de Fatih Terim üzerinden bir açıklama geleceğini belirtelim.