Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde geceye Neymar damga vurdu! 2 dakikada 2 direk...

Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hız devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Munih, son yıllarda Şampiyonlar Ligi serüveni hayal kırıklarıyla dolu olan Paris Saint Germain ile eşleşti. Erken finalin ilk maçında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran PSG, tur için avantajlı hale gelmişti.
Parc de Princes'de oynanan ikinci maçta, rakip yarı sahada büyük bir baskı kurmayı başaran Bayern Munih, üst üste gerçekleştirdiği ataklarda, Paris savunmasını geçmeyi başaramadı.
Bayern'in oyun üstünlüğünü kırmayı başaran PSG, Neymar ve Mbappe ikilisiyle kaleci Neuer'i zorlamaya başladı. Maçta ilk yarım saatin ardından kontra ataklarla Alman devinin üzerine yüklenen PSG, Neymar'ın üst üste kaçırdığı pozisyonlarda rakibini adeta boğdu.
2 DAKİKADA 2 DİREK
Maçın 27'inci dakikası oynanırken sağ çaprazdan etkili bir şutla Bayern kalesini zorlayan Neymar, bu pozisyonda Neuer'i geçmeyi başaramadı. Hemen ardından bir pozisyon daha yakalayan Brezilyalı yıldız, yine Neuer'i geçmeyi başaramadı.
Bayern kalesinin bunaldığı dakikalarda yine Neymar, 36 ve 38'inci dakikalarda üst üste iki pozisyon daha yakaladı. Bayern kalesine sert şutlar gönderen Neymar, bu kez Neuer'i değil, direkleri geçemedi.
ATAMAYANA ATTILAR
Neymar'ın üst üste kaçırdığı pozisyonların ardından hızlı gelişen bir atakta golü bulan Bayern Munih, 40'ıncı dakikada Choupo-Motingle öne geçmeyi başardı. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük heyecan devam etti.
İkinci yarıda sahasında daha fazla boşluklar vermeye başlayan Bayern Munih, birçok pozisyonda Neymar, Mbappe ve Di Maria üçlüsünü savunma arkasına kaçırdı.
Yine Di Maria'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta topa yetişemeyerek şut şansını kaçıran Neymar, bir net fırsatı daha harcadı. 78'inci dakikada ise PSG'nin Mbappe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Paris Saint-Germain, deplasman golü avantajıyla turu atlayan taraf oldu.