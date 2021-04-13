Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde geceye Neymar damga vurdu! 2 dakikada 2 direk...
Giriş Tarihi: 14.4.2021 00:12 Son Güncelleme: 14.4.2021 00:49

Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! 2 dakikada 2 direk...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde geceye Neymar damga vurdu! 2 dakikada 2 direk...

Son dakika haberi... 'nde adeta bir erken final olan Paris Saint-Germain - Bayern Munih eşleşmesi, son yılların en heyecanlı Şampiyonlar Ligi maçlarına sahne oldu. İlk maçı, Bayern'in sahasında 3-2 kazanan PSG, evinde oynadığı ikinci maçta tur için avantajlı konumdaydı. Maç başından sonuna kadar iki takımında bolca pozisyona girdiği mücadele, futbolseverlere büyük bir futbol zevki yaşattı. Bayern Munih'in 1-0 kazandığı karşılaşma, Alman ekibinin turu geçmesine yetmedi ve PSG, yarı finale yükselmeyi başardı. Geceye damga vuran olay ise ve kaçırdığı goller oldu.

Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hız devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Munih, son yıllarda Şampiyonlar Ligi serüveni hayal kırıklarıyla dolu olan Paris Saint Germain ile eşleşti. Erken finalin ilk maçında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran PSG, tur için avantajlı hale gelmişti.

Parc de Princes'de oynanan ikinci maçta, rakip yarı sahada büyük bir baskı kurmayı başaran Bayern Munih, üst üste gerçekleştirdiği ataklarda, Paris savunmasını geçmeyi başaramadı.

Bayern'in oyun üstünlüğünü kırmayı başaran PSG, Neymar ve Mbappe ikilisiyle kaleci Neuer'i zorlamaya başladı. Maçta ilk yarım saatin ardından kontra ataklarla Alman devinin üzerine yüklenen PSG, Neymar'ın üst üste kaçırdığı pozisyonlarda rakibini adeta boğdu.

2 DAKİKADA 2 DİREK

Maçın 27'inci dakikası oynanırken sağ çaprazdan etkili bir şutla Bayern kalesini zorlayan Neymar, bu pozisyonda Neuer'i geçmeyi başaramadı. Hemen ardından bir pozisyon daha yakalayan Brezilyalı yıldız, yine Neuer'i geçmeyi başaramadı.

Bayern kalesinin bunaldığı dakikalarda yine Neymar, 36 ve 38'inci dakikalarda üst üste iki pozisyon daha yakaladı. Bayern kalesine sert şutlar gönderen Neymar, bu kez Neuer'i değil, direkleri geçemedi.

ATAMAYANA ATTILAR

Neymar'ın üst üste kaçırdığı pozisyonların ardından hızlı gelişen bir atakta golü bulan Bayern Munih, 40'ıncı dakikada Choupo-Motingle öne geçmeyi başardı. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük heyecan devam etti.

İkinci yarıda sahasında daha fazla boşluklar vermeye başlayan Bayern Munih, birçok pozisyonda Neymar, Mbappe ve Di Maria üçlüsünü savunma arkasına kaçırdı.

Yine Di Maria'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta topa yetişemeyerek şut şansını kaçıran Neymar, bir net fırsatı daha harcadı. 78'inci dakikada ise PSG'nin Mbappe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Paris Saint-Germain, deplasman golü avantajıyla turu atlayan taraf oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA | Tam kapanma olacak mı, seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor!
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı'ndan Ramazan yasakları açıklaması! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti, kısmi kapanma başladı!
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Son dakika | Kabine toplantısı beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama: 66 milyon insanımız...
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
İçişleri Bakanlığı Ramazan Genelgesi yayınlandı mı? Kısmı kapanma detayları 13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacak!
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde geceye Neymar damga vurdu! 2 dakikada 2 direk...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA