Trabzon maçında maskeyle sahada!

Yüzünde kırıklar olan Radamel Falcao dün ameliyat oldu. Kolombiyalı oyuncunun eşi Lorelei Taron, operasyon sonrasında bu fotoğrafı paylaşırken "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" dedi. Falcao ise paylaştığı kareyle taraftara da mesaj vererekdedi. Kolombiyalı yıldızın bu hafta dinlendirileceği ve 21 Nisan'daki Trabzon maçında maske ile sahaya çıkabileceği öğrenildi.GEÇEN sezon pandemi dönemi ile başlayan süreçte Galatasaray'ın başına gelenler de bini aştı! Yönetimden teknik heyete, oyunculardan saha dışı olaylara kadarBAŞKAN Mustafa Cengizameliyat geçirdi.2.BAŞKAN Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim salgının başlangıcında Koronavirüs'e yakalandı.GEÇEN sezon Muslera'nıntakım havlu attı.GALATASARAY bu sezon da sakatlıklar ve Koronavirüs'ten olumsuz etkilendi.YILBAŞI akşamı gözlerinde havai fişek patlayansezonu kapattı.İLK 11'de oynadıkları dönemdegibiisimlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.FALCAO, Saracchi, Emre Taşdemir ve Feghouli sakatlıkları yüzündenbulamadı.ANNESINI kaybedencenazeye gittiği için Karagümrük maçında yoktu.YEDLİN'İ Karagümrük maçında kaybeden Galatasaray'da idmandaFORVET olarak elde sadece Mostafa Mohamed kaldı. Sakat Radamel Falcao, annesi vefat eden Onyekuru ve cezalı Babel'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasındaTeknik heyet, gol hasreti çeken yıldıza terapi uygularken bir yandan da video analizlerle