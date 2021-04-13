Yeni Malatya’da tehlike çanları

SÜPER Lig'in düşme hattına yakın kulüplerin İstanbul'daki mücadelesinde Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor yenişemedi: 0-0.Şenol Can yönetiminde üçüncü karşılaşmasına çıkan ev sahibi, yenilgi yüzü görmedi. Hafta arasında Fenerbahçe ile berabere kalan Yeni Malatyaspor ise bu sonuçla galibiyet hasretini 13 maça yükseltti. İrfan Buz'la yoluna devam eden ekip, son galibiyetini 20 Ocak'ta Hatay'da almıştı.