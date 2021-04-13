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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Yeni Malatya’da tehlike çanları

Yeni Malatya’da tehlike çanları
SÜPER Lig'in düşme hattına yakın kulüplerin İstanbul'daki mücadelesinde Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor yenişemedi: 0-0. Puanını 36'ya yükselten Kasımpaşa, bir maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı. Rakibine göre bir maçı eksik Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'nın hemen ardında 34 puana ulaştı. Şenol Can yönetiminde üçüncü karşılaşmasına çıkan ev sahibi, yenilgi yüzü görmedi. Hafta arasında Fenerbahçe ile berabere kalan Yeni Malatyaspor ise bu sonuçla galibiyet hasretini 13 maça yükseltti. İrfan Buz'la yoluna devam eden ekip, son galibiyetini 20 Ocak'ta Hatay'da almıştı.

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Yeni Malatya’da tehlike çanları
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