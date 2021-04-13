Yüksek uçuyor

Beşiktaş oynadığı 32 maçta 70 puana ulaşırken, rakip filelere gönderdiği 70 golle dikkat çekti.Kartal aynı zamanda en az berabere kalan (4) ve en az mağlup olan (6) takım konumunda.Beşiktaş'ın bu istatistiklere ulaşmasında 4 futbolcunun müthiş performansı dikkat çekti.(15 gol-5 asist),(15 gol-4 asist),(3 gol-14 asist) ve(4 gol-8 asist) 37 gol atarken, toplamERZURUM'DA Cenk şoku yaşayan Beşiktaş'ta, Larin de son bölümde oyundan çıkmıştı. Kanadalı futbolcu karşılaşma sonrası "Yorgunluğa bağlı bir durum oldu" demişti. Yapılan detaylı kontrollerde 25 yaşındaki forvette ciddi bir soruna rastlanmadı. Larin, Ankaragücü maçında sahada olacak.