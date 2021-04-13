Yüksek uçuyor

Liderlik koltuğuna sımsıkı sarılan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinden her alanda önde
Beşiktaş oynadığı 32 maçta 70 puana ulaşırken, rakip filelere gönderdiği 70 golle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, bu alandaen yakın rakibi G.Saray'a(62) 8 gol fark attı. Kartal aynı zamanda en az berabere kalan (4) ve en az mağlup olan (6) takım konumunda.
DÖRT YILDIZ TAKIMI SIRTLADI
Beşiktaş'ın bu istatistiklere ulaşmasında 4 futbolcunun müthiş performansı dikkat çekti. Aboubakar (15 gol-5 asist), Larin (15 gol-4 asist), Ghezzal (3 gol-14 asist) ve Atiba (4 gol-8 asist) 37 gol atarken, toplam 70 golün 30'una daasistleriyle katkı verdi.
LARİN'İN DURUMU İYİ
ERZURUM'DA Cenk şoku yaşayan Beşiktaş'ta, Larin de son bölümde oyundan çıkmıştı. Kanadalı futbolcu karşılaşma sonrası "Yorgunluğa bağlı bir durum oldu" demişti. Yapılan detaylı kontrollerde 25 yaşındaki forvette ciddi bir soruna rastlanmadı. Larin, Ankaragücü maçında sahada olacak.