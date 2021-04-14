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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Aboubakar riske edilmeyecek

Aboubakar riske edilmeyecek
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında fedakârlık yaparak sahada olmak istediğini belirtti. Maç kadrosunda yer alması beklenen Kamerunlu futbolcunun fizik gücünün, ilk 11'de başlamaya müsait olmayacağı, ancak 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından teknik heyete bildirildi. Cenk'in sakatlığı sonrası bir golcüsünü daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın ise maça ileri uçta Larin'le başlamayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI!
Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.

GHEZZAL kalmak istiyor
BEIN Sports Fransa'ya konuşan Rachid Gheazzal, "Bonservisim hale Leicester City'de. 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecekte ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş'ta devam edersem mutlu olurum. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur" dedi. Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki performansı sayesinde 2.5 yıl sonra milli formaya kavuştuğunu da vurguladı.

ANKARAGÜCÜ STARTI VERİLDİ
Erzurum deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde maç eksiği ve 4 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, cuma günü evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

CENK'İN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş, sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un bonservisini almayı planlıyordu. Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı. Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak. Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı.

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Aboubakar riske edilmeyecek
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