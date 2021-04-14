Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erzurumspor maçındaki kötü zemini eleştiren Çebi, bu durumun Türkiye'nin büyük bir sorunu olduğunu dile getirdi. Siyah-beyazlı takımın finansal olarak iyi bir dönem yaşadığını vurgulayan Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de cevap verdi.
ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...
"Erzurumspor'un yardım gecesiyle ilgili yanlış anlamalar oldu. Erzurumlular çok doğru bir tavırla geceyi ertelediler. Hatadan dönüldü ama stattaki zeminin sulanması konusunda hassasiyet gösterilmedi. Bunun artık Türkiye'nin genel bir sorunu olduğunu söylemek istiyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu konunun ortadan kaldırılması için elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Sayın başkan da röportajıyla buna destek olacağını dile getirmiş. İsabet oldu, ama geç oldu.
Kulüp bugüne kadar hiç olmadığı kadar finansal rahatlık içinde. 6-8 ay maaş almayanların 1-2 ay almamalarını gündeme getireceklerini zannetmiyorum. Kısa çalışma ödeneği yasasıyla birlikte alacaklarında ödeme yapılmayanlar oldu.
Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kulübümüz faydalanmıştır. Mağdur olduğunu iddia edenler olabilir. Türkiye'de bir çok insan bunu yaşamıştır. Pandemi yaşandı. Çalışanlarımızın da bir kısmı bunu göğüslemek zorundadır. Çalışmayan altyapı takımlarının hocaları hak talep ediyorlarsa, kesinlikle bu doğru değil. Beşiktaş 118 yıl boyunca tüm çalışanların parasını ödemiştir.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Bey Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesiyken istifa etmiştir. Alınan kararlardan rahatsız olduğunu söylemiştir. Ben kendisine mesaj attım, 'Hangi kararlardan rahatsız oldun?' diye ama yanıt vermedi. Mustafa Cengiz Bey, kaybedilen maçlar sonrası hissettikleri zararları dile getirmiştir. Bunu biz de yapıyoruz. Kaybedilen her maçtan sonra başkanlar hakemleri suçlar. Canları yanar. Bunu ben de yaşadım. Fakat herkes şunu bilmeliler ki, hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tüm kulüp başkanlarının hakemlere maç sonrası bir şey söylememesini Allah bize nasip eder."