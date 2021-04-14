Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Bey Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesiyken istifa etmiştir. Alınan kararlardan rahatsız olduğunu söylemiştir. Ben kendisine mesaj attım, 'Hangi kararlardan rahatsız oldun?' diye ama yanıt vermedi. Mustafa Cengiz Bey, kaybedilen maçlar sonrası hissettikleri zararları dile getirmiştir. Bunu biz de yapıyoruz. Kaybedilen her maçtan sonra başkanlar hakemleri suçlar. Canları yanar. Bunu ben de yaşadım. Fakat herkes şunu bilmeliler ki, hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tüm kulüp başkanlarının hakemlere maç sonrası bir şey söylememesini Allah bize nasip eder."