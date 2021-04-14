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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:01

Altay, Başkent deplasmanında!

AA
Altay, Başkent deplasmanında!

. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay ile yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta konuk ettiği 'a 1-0 yenilerek ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkı açılan Altay, yarın düşme hattındaki rakibini yenip ilk 2 için iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay ile Ankaraspor yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Ligde geçen hafta konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkı açılan Altay, yarın düşme hattındaki rakibini yenip ilk 2 için iddiasını sürdürmek istiyor.

Deplasmanda 5 maçtır kazanan Altay'ın rakibi Ankaraspor son 2 müsabakasını kayıpsız geçti. Haftaya 22 puanla 17. durumda giren Ankaraspor'da Ercan Yazıcı'nın sarı kart cezası bulunuyor. Altay, ligin ilk yarısında rakibini 3-0 mağlup etmişti.

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Altay, Başkent deplasmanında!
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