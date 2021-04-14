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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:25 Son Güncelleme: 14.4.2021 17:58

’dan alkışlanacak hareket! Ramazan paketi çağrısı...

İHA
Altay Bayındır’dan alkışlanacak hareket! Ramazan paketi çağrısı...

’nin milli kalecisi Altay Bayıdır, doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet etti.

Bugün 23. yaş gününü kutlayan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu arkadaşlarına Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu. Altay, "Doğum günüme özel Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi hediyesinde bulunuyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah toplum olarak nice mutlu yıllarımız olur" dedi.

Altay'ın başlattığı bu yardım kapmayasına, Burak Yılmaz, Sosa, Umut Nayir, İlhan Parlak, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Harun Tekin, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ü de davet etti.

Altay Bayındır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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Altay Bayındır’dan alkışlanacak hareket! Ramazan paketi çağrısı...
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