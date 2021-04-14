Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi! Ankaragücü maçına yetişecek mi?

BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI

Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.