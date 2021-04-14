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Giriş Tarihi: 14.4.2021 07:00

'un sakatlığı planları değiştirdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cenk Tosun'un sakatlığı planları değiştirdi

Devre arasında Everton'dan kiralanan , yönetim tarafından gelecek sezonun kadrosunda da düşünülen isimler arasında yer alıyordu. Ancak golcü oyuncunun geçirdiği ağır sakatlık, 'ta planların değişmesini sağladı.

Beşiktaş, sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un bonservisini almayı planlıyordu. Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi.

Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı. Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde.

Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak. Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı.

ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Erzurum deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde maç eksiği ve 4 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, cuma günü evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

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Cenk Tosun'un sakatlığı planları değiştirdi
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