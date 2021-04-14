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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Çocuklar büyük güne hazır!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çocuklar büyük güne hazır!

, henüz şampiyon olmadıklarını belirtirken iddialarını da bu sözlerle dile getirdi: Yarışta rakiplerinden sadece bir adım önde olduklarını dile getiren Başkanı, "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ancak önümüzde kazanılması gereken sekiz maç var" dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ, BB Erzurumspor maçında sağ diz tendonu kopan ve önceki gün ameliyat edilen Cenk Tosun'u ziyaret etti. Cenk'in psikolojik açıdan kendisini çok moralsiz hissettiğini dile getiren Çebi, "Öncelikle doktorlarına teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir operasyon geçirmiş. Kiralık bile olsa o bizim çocuğumuz. Kendisine de ifade ettim; bu kapı kendisine, istediği her an her dönemde sonuna kadar açık. Bunu camia olarak içtenlikle söyledik" dedi.

RAKİPLERE SAYGI DUYMALIYIZ
Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da "Takımın morali çok iyi. Çocuklar çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha önümüzde 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'Şampiyon olduk" diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorundayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden sadece bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL
Çebi, Ghezzal'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruyu ise "Bir tek o değil. Diğer futbolcularım da takıma çok katkı sağlıyor. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğe sahibiz" şeklinde cevapladı.

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Çocuklar büyük güne hazır!
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