Çocuklar büyük güne hazır!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ, BB Erzurumspor maçında sağ diz tendonu kopan ve önceki gün ameliyat edilen Cenk Tosun'u ziyaret etti.dile getiren Çebi, "Öncelikle doktorlarına teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir operasyon geçirmiş.Kendisine de ifade ettim;Bunu camia olarak içtenlikle söyledik" dedi.Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da "Takımın morali çok iyi. Çocuklar çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha önümüzde 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada.Rakiplerimize saygı duymak zorundayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden sadece bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.Çebi, Ghezzal'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruyu ise "Bir tek o değil. Diğer futbolcularım da takıma çok katkı sağlıyor. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var.Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğe sahibiz" şeklinde cevapladı.