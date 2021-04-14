Gaziantep cephesinden hakem tepkisi!

Özmen, ligde Anadolu takımı olarak mücadele etmenin zor olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bir de böyle diyet ödetirseniz bu lig devam etmez. Etse bile insanların keyif aldığı değil kavga ettiği bir spor olmayı sürdürür. Bu olayların özünde hakemlerimizin iyi bir eğitim almadığını düşünüyorum. Hakemlerimizin bu tutum ve tavırları toplumumuzdaki bakış açısını da her geçen gün değiştirmektedir. Hepimiz böylesine emek verirken, olayların bu noktaya gelmesinde kimin suçu varsa hesap vermek zorundadır. Merkez Hakem Kurulu neden değişti ben bilmiyorum, geldikten sonra da Türk futbolumuza ne katkı vermiş, ben bunu şahsım adına merak ediyorum. Neden Türkiye'de futbol değil de hakem konuşuluyor. Sayın Serdar Tatlı şu ana kadar ne yaptı, neyi değiştirdi? Ülkenin, futbolun geleceğine yoğunlaşması gerekirken, tüm Türkiye saatlerce hakemleri konuşuyor."

Önceki haftalarda Fenerbahçe maçına kadar 12 puanlarının hakemler tarafından engellendiğini öne süren Özmen, Merkez Hakem Kurulunun, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapması gerektiğini ifade etti.