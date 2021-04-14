Hakemler için flaş çağrı! "Başlarına sıfırcı hoca lazım"

"BU FUTBOL İKLİMİNDE ZOR"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ülkemizdeki 'büyük takımlar baskısı' hakemleri büyüklerin maçında zihinsel sıkıntılara itiyor. Birinci sınıf hakemler bile büyük hatalar yapıyorlar. İşte en canlı son örnekler, Ali Palabıyık, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık pozisyonu süzemedi. Ondan sonra 3 önemli pozisyonda büyük hatalar yaptı, hepsini VAR düzeltti. F.Bahçe'nin son maçında da Mete Kalkavan, G.Antep'in nizami golünü hem de skorda denge varken faul gerekçesiyle iptal etti. Bu futbol ikliminde bunları düzeltmek zor.

"CİDDİ VAR HATALARI VAR"

ALİ GÜLTİKEN: Genel olarak hakem performanslarının iyi olduğu bir hafta diye düşünüyorum. 1-2 maçta ciddi VAR tartışmaları var. VAR'a giden kararların doğru olarak sahaya yansıması önemli. Ama VAR'ın müdahalesine açık bir şekilde yönetilen bazı maçlar da doğal olarak tartışmayı beraberinde getirdi.