Hakemler için flaş çağrı! "Başlarına sıfırcı hoca lazım"

Süper Lig'in 34. haftası geride kalırken yine birbirinden kritik hakem hataları haftaya damga vurdu. Şampiyonluk yarışı, Avrupa Kupaları ve ligde kalma mücadelesi sürerken hakemlere yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. SABAH yazarlarından Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç hakemlerin performanslarını değerlendirdi.
SORU: Bu hafta da yine inanılmaz VAR skandalları ve hakem hataları oldu. Verilen verilmeyen kartlar, penaltılar, fauller, kırmızı kartlar var. Ne diyeceksiniz?
"BU FUTBOL İKLİMİNDE ZOR"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ülkemizdeki 'büyük takımlar baskısı' hakemleri büyüklerin maçında zihinsel sıkıntılara itiyor. Birinci sınıf hakemler bile büyük hatalar yapıyorlar. İşte en canlı son örnekler, Ali Palabıyık, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık pozisyonu süzemedi. Ondan sonra 3 önemli pozisyonda büyük hatalar yaptı, hepsini VAR düzeltti. F.Bahçe'nin son maçında da Mete Kalkavan, G.Antep'in nizami golünü hem de skorda denge varken faul gerekçesiyle iptal etti. Bu futbol ikliminde bunları düzeltmek zor.
"CİDDİ VAR HATALARI VAR"
ALİ GÜLTİKEN: Genel olarak hakem performanslarının iyi olduğu bir hafta diye düşünüyorum. 1-2 maçta ciddi VAR tartışmaları var. VAR'a giden kararların doğru olarak sahaya yansıması önemli. Ama VAR'ın müdahalesine açık bir şekilde yönetilen bazı maçlar da doğal olarak tartışmayı beraberinde getirdi.
"HAKEMLERE SIFIRCI HOCA LAZIM"
BÜLENT TİMURLENK: Türk hakemlerinin kafasında 40 tilki var ve sorun hepsinin kuyruğunun birbirine değip kısa devre yapması. Özgür iradeleriyle karar veremedikleri, baskı altında oldukları, kurallara hakim olmadıkları ortada. Ancak Uilenberg'e, Serdar Tatlı'ya, TFF'ye sorduğunuzda, onlar başarılı. Türk hakemliğinin başına böyle bol keseden iyi puanlar dağıtanlar değil, sıfırcı bir hoca lazım.
"HAKEMLER 'NASIL DAHA KÖTÜ OLURUZ' YARIŞI İÇİNDELER"
GÜRCAN BİLGİÇ: Hakemler her hafta 'nasıl daha kötü oluruz' yarışı içindeler. Ali Palabıyık bir faciaydı, üstüne Mete Kalkavan geldi. Yaşar Kemal Uğurlu gözünün önündekileri göremedi. Ama VAR hakemleri açısından en net hata, G.Saray'ın penaltısının iptal edilmesiydi. Çünkü yetkisi yok. Gaziantep'in golünde de VAR'ın yetkisi yok, karar hakeme ait. Ancak 'çizgiyi geçti, geçmedi' tartışmasında VAR'ın gol kararı vermesi de yanlış. Çünkü topun izdüşümünü net olarak göremiyorlar. Aynı Beşiktaş'ın Sivas maçında attığı ilk gol öncesindeki taç tartışmasında olduğu gibi emin olmadan devreye girmemeliydi.