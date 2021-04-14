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Giriş Tarihi: 14.4.2021 22:09 Son Güncelleme: 14.4.2021 22:09

maçı CANLI! canlı anlatım burada

Liverpool Real Madrid maçı CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı canlı anlatım burada

Dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan çeyrek final rövanş maçları kapsamında İngiltere Premier Lig temsilcisi ile ekibi yeşil sahada bir araya geliyor. Çeyrek final ilk maçında Real Madrid’in 3-1’lik skorla galip gelmesi sonrası bu geceki mücadele hangi takımın galip geleceğini merak ederek karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler “ canlı” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Sabah.com.tr ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım ekranı ve maçın ilk 11’leri.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk maçta Real Madrid'in aldığı galibiyetle avantajlı konumda olduğu müsabakanın rövanşına ilişkin tüm detayları öğrenmek isteyen futbolseverler "Liverpool Real Madrid maçı canlı" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI CANLI

Devler Ligi Liverpool Real Madrid maçı canlı anlatım ekranı ve maçın ilk 11'leri şu şekilde;

Aşağıda yer alan linke tıklayarak Liverpool Real Madrid maçının dakika dakiak canlı olarak takip edebilirsiniz

LIVERPOOL REAL MADRID - CANLI | TIKLAYINIZ



İLK 11'LER

Liverpool XI: Alisson, Alexander - Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Real Madrid XI: Courtois, E. Militao, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Asensio, Casemiro, Valverde, Vini Jr., F. Mendy

CHELSEA VE PSG YARI FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olan PSG ve Porto'ya 1-0 yenilen Chelsea, ikili averajlarda kurdukları üstünlük sayesinde yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla başladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.



Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da, deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.

Paris ekibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İki takım geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu.

CHELSEA DE YARI FİNALDE

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.

Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



FİNAL İSTANBUL ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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Liverpool Real Madrid maçı CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı canlı anlatım burada
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