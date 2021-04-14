Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! İngiliz devi Liverpool, ilk karşılaşmada 3-1 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi Real Madrid'i kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki ekip de yarı final bileti için galibiyeti hedeflerken skor avantajı Real Madrid'in tarafında. İspanyol devi, Liverpool karşısında bir sürpriz yaşamadan yarı finale yükselmek istiyor. Klopp ve öğrencileri ise Real Madrid karşısında bir sürprize imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Liverpool Real Madrid maçı canlı yayın izle kanalı ve muhtemel 11'ler
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota
Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD 13 MAÇTIR YENİLMİYOR
Tam 13 maçtır kaybetmeyen ve oldukça formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken Real Madrid son 13 maçında ise 11 kez kazandı ve sadece 2 kez berabere kaldı.