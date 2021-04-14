Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! İngiliz devi Liverpool, ilk karşılaşmada 3-1 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi Real Madrid'i kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki ekip de yarı final bileti için galibiyeti hedeflerken skor avantajı Real Madrid'in tarafında. İspanyol devi, Liverpool karşısında bir sürpriz yaşamadan yarı finale yükselmek istiyor. Klopp ve öğrencileri ise Real Madrid karşısında bir sürprize imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Liverpool Real Madrid maçı canlı yayın izle kanalı ve muhtemel 11'ler