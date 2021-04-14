Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Menemenspor ile Samsunspor berabere kaldı
Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:46

ile Samsunspor berabere kaldı

İHA
Menemenspor ile Samsunspor berabere kaldı

. Lig’in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı. 2-2 sona eren müsabakada takımlar puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Yasin Öztekin, soluna çekip vurdu. Kaleci Batuhan Şen savunmadan seken topu kontrol etti.

23. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da savunmayı eksik yakalayan Coureur, ceza sahası içine girerek Gökhan Karadeniz'e pas attı.
Kaleci Batuhan'ın boşa çıkmasının ardından Gökhan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Coureur topu yerden vuruşla boş kaleye gönderdi. 0-1

25. dakikada Cuourer ceza sahası yayı önünde savunmadan sıyrılarak kaleye vurdu, yerden seken top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada Tayfun Aydoğan yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu, yerden giden topu kaleci Nurullah Aslan kontrol etti.

34. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



57. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Savicevic, ceza sahası içine girip orta şu karışımı vuruş yaptı. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

61. dakikada kontra atağa çıkan Menemenspor'da İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra kale önünde Ba'ya pas verdi. Topla buluşan Ba, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1

69. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Öztekin şutunu attı ancak kaleci Batuhan Şen topa müdahale ederek kornere gönderdi.

88. dakikada Kubilay Yavuz'un kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Ferhat Çulcuoğlu'nun pozisyonunda kaleci Batuhan Şen topu tokatlayarak oyun alanına çevirdi. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Kubilay'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin topu aşırttı, kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok xx, Orkun Aktaş xx, Anıl Usta xx,
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Rıdvan Koçak xx(Yusuf Talum dk. 80 ?), Furkan Bayır xx, Domgjoni xx, Emir Han xx, Alhassan xx, Ba xxx, Tayfun Aydoğan xx (Ömer Şahbaz dk. 90 ?), Omar xxx (Anaane dk. 80 ?), Rasheed xx (Abdulkadir Öksüz dk. 90 ?, İsmail Odabaşı xxx (Mehmet Aytemiz dk. 84 ?)

Yedekler: Emre Selen, Emre Adıgüzel, Bekir Sönmez, Cem Çelik, Berkay Samancı
Teknik Sorumlu: Recep Yazıcı

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Veli Çetin x, Yalçın Kılınç x, Kerem Can xx, Djedje x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz x (Kubilay Yavuz dk. 64 x), Savicevic xx, Hamroun x (Burak Çalık dk. 64 x), Yasin Öztekin x, Coureur xxx
Yedekler: Ahmet Altın, Guido Koçer, Emirhan Koca, Mücahit Albayrak, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Coureur (dk. 23), Veli Çetin (dk. 90+4) (Samsunspor), Omar (dk. 34), Ba (dk. 61)(Menemenspor)
Sarı Kartlar: İsmail Odabaşı, Tayfun Aydoğan, Rasheed (Menemenspor), Nurullah Aslan (Samsunspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma genelgesi! İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika: Galatasaraylı oyunculardan flaş karar! Antrenmana çıkmama...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Ramazan yasakları açıklaması! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti ve kısmi kapanma başladı!
Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan genelgesi ile Kısmi Kapanma'nın detayları
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olan yerler ve vatandaşlar
Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıkladı! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"
Son dakika: Bursa'daki TIR faciasının nedeni ortaya çıktı! Bilirkişi raporunda şok detaylar! Şoför eğer isteseydi...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemenspor ile Samsunspor berabere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA