Menemenspor ile Samsunspor berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Yasin Öztekin, soluna çekip vurdu. Kaleci Batuhan Şen savunmadan seken topu kontrol etti.



23. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da savunmayı eksik yakalayan Coureur, ceza sahası içine girerek Gökhan Karadeniz'e pas attı.

Kaleci Batuhan'ın boşa çıkmasının ardından Gökhan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Coureur topu yerden vuruşla boş kaleye gönderdi. 0-1



25. dakikada Cuourer ceza sahası yayı önünde savunmadan sıyrılarak kaleye vurdu, yerden seken top kalenin sağından az farkla auta çıktı.



30. dakikada Tayfun Aydoğan yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu, yerden giden topu kaleci Nurullah Aslan kontrol etti.



34. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1





57. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Savicevic, ceza sahası içine girip orta şu karışımı vuruş yaptı. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



61. dakikada kontra atağa çıkan Menemenspor'da İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra kale önünde Ba'ya pas verdi. Topla buluşan Ba, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1



69. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Öztekin şutunu attı ancak kaleci Batuhan Şen topa müdahale ederek kornere gönderdi.



88. dakikada Kubilay Yavuz'un kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Ferhat Çulcuoğlu'nun pozisyonunda kaleci Batuhan Şen topu tokatlayarak oyun alanına çevirdi. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.



90+4. dakikada Kubilay'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin topu aşırttı, kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok xx, Orkun Aktaş xx, Anıl Usta xx,

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Rıdvan Koçak xx(Yusuf Talum dk. 80 ?), Furkan Bayır xx, Domgjoni xx, Emir Han xx, Alhassan xx, Ba xxx, Tayfun Aydoğan xx (Ömer Şahbaz dk. 90 ?), Omar xxx (Anaane dk. 80 ?), Rasheed xx (Abdulkadir Öksüz dk. 90 ?, İsmail Odabaşı xxx (Mehmet Aytemiz dk. 84 ?)



Yedekler: Emre Selen, Emre Adıgüzel, Bekir Sönmez, Cem Çelik, Berkay Samancı

Teknik Sorumlu: Recep Yazıcı



Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Veli Çetin x, Yalçın Kılınç x, Kerem Can xx, Djedje x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz x (Kubilay Yavuz dk. 64 x), Savicevic xx, Hamroun x (Burak Çalık dk. 64 x), Yasin Öztekin x, Coureur xxx

Yedekler: Ahmet Altın, Guido Koçer, Emirhan Koca, Mücahit Albayrak, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam



Goller: Coureur (dk. 23), Veli Çetin (dk. 90+4) (Samsunspor), Omar (dk. 34), Ba (dk. 61)(Menemenspor)

Sarı Kartlar: İsmail Odabaşı, Tayfun Aydoğan, Rasheed (Menemenspor), Nurullah Aslan (Samsunspor)