Real Madrid Kylian Mbappe için imzaya hazırlanıyor!

Önümüzdeki yaz sezonu transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Birçok Avrupa devi yıldız isimleri transfer etmek için harekete geçmiş durumda. Cristiano Ronalo, Mbappe, Haaland ve Aguero gibi yıldızların yeni adreslerinin neresi olacağı merak ediliyor. Özellikle Mbappe'nin PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Başta Real Madrid olmak üzere Mbappe'yi transfer etmek isteyen takımlar var.
Bu sezon sakatlara rağmen ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Rea Madrid hücum hattını daha da zenginleştirmek istiyor. Hücum hattını güçlendirmek için düşünülen en ciddi isim Kylian Mbappe.
REAL MADRİD MBAPPE'NİN İMZA ATACAĞINDAN EMİN
Goal'ün bir haberine göre, Real Madrid, 22 yaşında Mbappe'nin imza atacağından emin gibi. Diğer yandan Mbappe'nin PSG'de kalacağı iddia ediliyor. Fakat öğrenilen bilgilere göre Mbappe'nin PSG'de uzun süre kalması ihtimal dahilin değil. Bu yüzden Mbappe'nin Real Madrid'e imza yüksek olası.
MADRİD MBAPPE'YE İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ŞEYİ VERECEKLERİNE İNANIYOR
Gerçekten, Mbappe'ye kişisel ve profesyonel düzeyde ihtiyaç duyduğu her şeyi verebileceklerine inanıyor ve önemli bir kariyer kavşağında hangi rotaya gideceğine karar vermek ona kalmış. PSG, Haziran 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi takımda tutmak istiyor ve yeni bir sözleşme için şartları yerine getirmek için çalışıyor. Mbappe ve PSG arasında henüz net bir şey yok. Bu yüzden PSG de Mbappe'yi izleme politikası içinde.
MBAPPE İSPANYA'YA GİDECEK Mİ?
İspanya'daki kaynaklara göre Mbappe bir gün kesinlikle Real Madrid forması giyecek ve oyuncunun hayallerinde o formayı giymek olduğu ifade ediliyor. PSG ile Mbappe arasında henüz net bir anlaşma yok fakat görüşmelerin de devam ettiği öğrenildi.
Mbappe, PSG'ye yeniden imza atmak için acele etmiyor. Çünkü PSG'nin bu sezon hangi başarıları elde edeceği burada önemli bir konu. Mbappe bu belirsizliğin ardından kararını verecek gibi görünüyor. Teknik direktör Pochettino ise Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Bu da Mbappe ile pazarlık açısından önemli bir koz.
Mbappe, diğer yandan onun gibi sözleşmesi 2022'de bitecek olan Neymar'ın da nereye gideceğini merak ediyor. Bu yüzden takımda kimlerin kalacağı yakından takip ediliyor. Mbappe PSG'nin kadrosuna göre de bir karar verebilir.