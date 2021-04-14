Real Madrid Kylian Mbappe için imzaya hazırlanıyor!

Önümüzdeki yaz sezonu transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Birçok Avrupa devi yıldız isimleri transfer etmek için harekete geçmiş durumda. Cristiano Ronalo, Mbappe, Haaland ve Aguero gibi yıldızların yeni adreslerinin neresi olacağı merak ediliyor. Özellikle Mbappe'nin PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Başta Real Madrid olmak üzere Mbappe'yi transfer etmek isteyen takımlar var.

Bu sezon sakatlara rağmen ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Rea Madrid hücum hattını daha da zenginleştirmek istiyor. Hücum hattını güçlendirmek için düşünülen en ciddi isim Kylian Mbappe.