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Giriş Tarihi: 15.4.2021 01:23 Son Güncelleme: 15.4.2021 01:23

yarı finale hangi takımlar çıktı? 2021 yarı final eşleşmeleri nasıl, maçlar ne zaman?

Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl, maçlar ne zaman?

UEFA çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından devler liginde yarı finalin isimleri belli oldu. Dün oynanan - ve Liverpool - rövanş maçları sonrasında futbolseverler yarı finalde mücadele edecek takımları öğrenmek için Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu, maçlar ne zaman? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl, maçlar ne zaman? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Dünya futbolunun en iyilerinin mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adım adım İstanbul'da oynanacak olan finale yaklaşılıyor. Dün oynanan rövanş maçları sonrasında yarı finale çıkan takımları ve eşleşmeleri öğrenmek isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl, maçlar ne zaman? sorularına cevap aramaya devam ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

2021 UEFA devler ligi yarı finale kalan takımlar ve eşleşmelere ilişkin tüm detaylar şöyle;



REAL MADRID VE MANCHESTER CITY YARI FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Real Madrid ile Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla sona erdi.

İspanya'nın Real Madrid takımı sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile Anfield Road Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşma 0-0 biterken Real Madrid, bir üst tura yükselen takım oldu.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 60 dakika sahada kaldı.



MADRID EKİBİ YARI FİNALDE CHELSEA İLE KARŞILAŞACAK

Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.

Ayrıca maç öncesinde Liverpoollu taraftarlar tarafından taşlanan Real Madrid takım otobüsünün camları kırıldı. Liverpool konuyla ilgili özür diledi.



MANCHESTER CITY DE YARI FİNALDE

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a, Signal Iduna Park'ta konuk oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkan Manchester City'in gollerini, 55. dakikada Riyad Mahrez penaltıdan ve 75. dakikada Philip Foden attı. Ev sahibi Dordmund'un golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.



MANCHESTER CITY YARI FİNALDE PSG İLE KARŞILAŞACAK.

Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham attığı golle Şampiyonlar Ligi final elemelerinde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. 17 yaş 289 günlükken gol atmayı başaran futbolcunun önündeki isim bir dönem Barcelona forması giyen Bojan Krkic. Krkic 2008 yılında Barcelona ile Schalke 04 arasında oynanan çeyrek final müsabakasında 17 yaş 217 günlükken gol atma başarısı göstermişti.



FİNAL İSTANBUL ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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