Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl, maçlar ne zaman?

Dünya futbolunun en iyilerinin mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adım adım İstanbul'da oynanacak olan finale yaklaşılıyor. Dün oynanan rövanş maçları sonrasında yarı finale çıkan takımları ve eşleşmeleri öğrenmek isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl, maçlar ne zaman? sorularına cevap aramaya devam ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

2021 UEFA devler ligi yarı finale kalan takımlar ve eşleşmelere ilişkin tüm detaylar şöyle;