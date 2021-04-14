Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı 2. turunda bugün, Borussia Dortmund evinde Manchester City'i konuk edecek. Alman ekibi, 2-1'in rövanşında 1-0'lık skorla sahadan ayrıldığı takdirde yarı finale adını yazdıran takım olacak. City'nin 1 veya daha fazla gol bulması halinde ev sahibinin maçı 2 farkla kazanması gerekiyor. Beraberlik ve her türlü City galibiyetinde ise gülen taraf İngiliz temsilcisi olacak. Dünyaca ünlü yıldızlara sahip iki takımın mücadelesi öncesi merak edilen sorular: Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?