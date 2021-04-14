Samsunspor teknik direktör Ertuğrul Sağlam: "Önemli 2 puan kaybettik"

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam mücadeleyi değerlendirdi.

Sağlam, kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Maça çok iyi başladık ve golü bulduk. Golden sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Onları değerlendirip skoru 2-0'a getirebilseydik belki maç çok değişik bir havaya girecekti. Sonrasında faul mü değil mi tartışmaları içerisinde gol yedik. İkinci yarıda yine oyunu elimize aldık dediğimiz anca maalesef çok gereksiz şekilde, bize yakışmayacak bir gol yedik. Sonrasında maç acayip bir havaya büründü. Adına 'futbol' diyemeyeceğimiz bir hale geldi. Girenler-çıkanlar ve diğer pozisyonlara baktığımız zaman 20-25 defa oyun durmuştur. Hakemin nereden baksan 15-16 dakika uzatma verebileceği bir karşılaşmaydı. Bu kargaşa içerisinde futbol oynamaya çalıştık. Karambolle 2-2'yi bulduk. 3-2 de oluyordu aslında ama sonuç itibariyle futbol böyle bir şey. Belli bölümü futbol gibi oynandı, daha sonraki bölümü acayip bir işe döndü. Önemli 2 puan kaybettik. Bugüne kadar her şey bizim elimizdeydi. Bundan sonraki süreçte kendimiz kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Daha 4 hafta var. Biz önümüze bakıp önce Bursaspor maçını ve daha sonraki karşılaşmalarımızı kayıpsız geçmek zorundayız. Rakibimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.