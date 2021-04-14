Son dakika: Beşikaş'tan savunma için yerli avı! Eski Galatasaraylı stoper için operasyon başlıyor...

Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olunan 2015-2016 sezonunda 32. maçlar sonunda siyah-beyazlı takım 76, yine şampiyon olunan 2016-2017 sezonunda ise 71 puana ulaşılmıştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, son iki sezonu da geride bırakmış oldu. Siyah beyazlı takım 32 maçlar sonunda 2017-2018 senesinde 65, 2018-2019 senesinde ise 62 puan toplayabilmişti.

70 puana ulaşılamayan bu 2 sezonda Beşiktaş, ligi önce 4. sonra da 3. bitirebildi. Sergen Yalçınlı Beşiktaş, son 6 sezon baz alındığında en çok gol attığı 2. seneyi geçiriyor. 32 maç sonunda rakip kaleleri 70 gol gönderen Beşiktaş'ı sadece 2015-2016 senesinde Şenol Güneşli takım geride bıraktı.