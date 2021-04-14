Son dakika: Beşikaş'tan savunma için yerli avı! Eski Galatasaraylı stoper için operasyon başlıyor...

Son dakika... Ligin son 8 haftalık diliminde hata yapmadan şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, yerli stoper almak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların istediği isimlerden biri de bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter.
STOPER İÇİN 'YERLİ' AVI!
Sezonu lig şampiyonluğu ve kupa zaferiyle bitirmek için konsantre olan siyah-beyazlılarda bir yandan gelecek yılın planları da yapılıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetiminin yerli stoper arayışında olduğu kaydedildi.
Yurtiçi ve yurtdışından 4 isim belirleyen yönetim, gelecek yıl yerli alternatifin iyi olduğu bir kadro oluşturmanın peşinde. Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesinde bulunduran siyah-beyazlılar sezon sonu kulüpleriyle temasa geçmeyi planlıyor.
Abdülkerim için Konyaspor ile devre arası da bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş cephesi anlaşma sağlayamamış ve transferi sezon sonuna bırakmıştı.
KORAY GÜNTER İLE GÖRÜŞME
Kartal'ın yurt dışında da iki alternatifi mevcut. Bunlardan ilki İtalya Serie A'da Verona forması giyen Koray Günter. Geçtiğimiz yılı aynı kulüpte kiralık geçiren ve iyi bir performans sergilediği için 2 milyon euro bedelle bonservisi de alınan 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray Günter'in yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların genç ve potansiyelli gurbetçi arayışlarında gözüne takılan Şefik Abalı da Kartal'ın transferi için görüşmeler yürüttüğü bir diğer oyuncu. Avusturya 2. Lig ekibi Wacker de forma giyen 18 yaşındaki stoper Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giymiş ve son olarak U21'e davet edilmişti.
ŞAMPİYONLUK EŞİĞİ GEÇİLDİ
Süper Lig'de oynadığı 32 maçta topladığı 70 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, şampiyonluk için kritik puana ulaştı. Siyah-beyazlı takım son 6 sezonda bu haftalarda 70 puana ulaştığı her sene şampiyon oldu.
Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olunan 2015-2016 sezonunda 32. maçlar sonunda siyah-beyazlı takım 76, yine şampiyon olunan 2016-2017 sezonunda ise 71 puana ulaşılmıştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, son iki sezonu da geride bırakmış oldu. Siyah beyazlı takım 32 maçlar sonunda 2017-2018 senesinde 65, 2018-2019 senesinde ise 62 puan toplayabilmişti.
70 puana ulaşılamayan bu 2 sezonda Beşiktaş, ligi önce 4. sonra da 3. bitirebildi. Sergen Yalçınlı Beşiktaş, son 6 sezon baz alındığında en çok gol attığı 2. seneyi geçiriyor. 32 maç sonunda rakip kaleleri 70 gol gönderen Beşiktaş'ı sadece 2015-2016 senesinde Şenol Güneşli takım geride bıraktı.
ABOUBAKAR AYRI KALDI
Siyah-beyazlılar Ankaragücü maçı hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Cenk Tosun'un yokluğunda gözlerin çevrildiği Vincent Aboubakar, yine takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi. Sakatlık sebebiyle 2 maç kaçıracağı daha önce doktorlar tarafından açıklanan Kamerunlu yıldızın tedavisi bir türlü sonuçlanmadı ve 3 maç kaçırdı.
Golcü futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosunda olup olmayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Cenk'in de yokluğunda bu riske girmek istemediği ve Sivasspor maçında Aboubakar'dan faydalanmayı düşündüğü belirtildi.
KARTAL AÇIK VE KONTRA KOLLUYOR
Bu sezon attığı 70 golle ligin en çok ağları sarsan takımı olan Beşiktaş, rakiplerine açık oyun ve kontra atakta üstünlük kurdu. Açık oyundan bulunan gol sayısı 47 olan Beşiktaş, kontra ataktan da 7 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar bu iki alanda da rakiplerine üstünlük sağlayarak 20 takımı geride bırakmayı başardı.
UZUN TOPTA SONUNCU KISA PASTA ZİRVEDE
Beşiktaş'ın bu sezonki güzel oyununun başında ise pas tercihleri geliyor. Siyah-beyazlılar da teknik direktör Sergen Yalçın, kısa paslı hızlı bir oyunu tercih ederken oyuncularına uzun toplar kullandırma noktasında oldukça kısıtlayıcı hareket ediyor. Maç başına 48 uzun topla ligin son sırasında yer alan Beşiktaş, 500 kısa pasla ise bu alanda zirvede bulunuyor.
EVERTON DA 'İSTANBUL' DEDİ
Cenk Tosun'un bonservisini elinde bulunduran Everton, oyuncusunun sakatlık haberini alır almaz hemen Beşiktaş yetkilileriyle iletişime geçti. Tecrübeli futbolcunun her durumundan bilgi alan İngiliz ekibi, ameliyat öncesi operasyonu gerçekleştirecek doktorlarla da iletişime geçti ve ardından ameliyat gerçekleşti.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ta yaşadığı sakatlık sonrası Cenk'i Londra'da bırakmayan Everton, tedavisini Liverpool'da bulunan hastanede yaptırmıştı. İngilizler bu kez kararı farklı yönde aldı ve Cenk'in tedavisinin İstanbul'da sürmesi kabul etti.