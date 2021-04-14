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Giriş Tarihi: 14.4.2021 18:29 Son Güncelleme: 14.4.2021 18:49

Son dakika: 'ye 'den kötü haber!

DHA
Son dakika: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber!

Son dakika haberi... 'nin sezon başında transfer ettiği tecrübeli sağ bek oyuncusu 'ün, MR sonucunda arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık belirlendi. Gökhan Gönül'ün hafta sonu oynanacak olan maçında forma giyme şansı bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sahalardan en az 3 hafta uzak kalması beklenen Gökhan Gönül, sarı-lacivertlilerin Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynayacakları maçı kaçırması bekleniyor. Milli oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkarken, 2 gol ve asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber!
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