Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’

İngiliz ekibinin savunmada yaşadığı sakatlıklarla birlikte ilk 11'in ilk yazılan isimlerinden birisi haline gelen Ozan, Klopp'un övgülerle bahsettiği bir isim oldu. Genç yaşına rağmen Premier Lig seviyesinde oynadığı futbolla taraftarı da memnun eden Milli futbolcumuz, hem İngiltere'de hem de Avrupa'da oynadığı maçlarda takdir kazandı.