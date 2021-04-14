Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’

Sezona Schalke 04'de giren Ozan Kabak, devre arası transfer döneminde Klopp'un isteğiyle birlikte Liverpool'a 18 milyon sterline ulaşan bir satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bundesliga'da Schalke 04 ile küme düşmeye oynayan Ozan Kabak, bu transferle birlikte adeta dipten yüzeye çıkarak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye başladı.
İngiliz ekibinin savunmada yaşadığı sakatlıklarla birlikte ilk 11'in ilk yazılan isimlerinden birisi haline gelen Ozan, Klopp'un övgülerle bahsettiği bir isim oldu. Genç yaşına rağmen Premier Lig seviyesinde oynadığı futbolla taraftarı da memnun eden Milli futbolcumuz, hem İngiltere'de hem de Avrupa'da oynadığı maçlarda takdir kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı mücadele eden Liverpool'da, her iki maça da ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk maçta alınan 3-1'lik yenilgiye rağmen takımın beğenilen isimlerinden birisi olmuştu.
İkinci maçta ise daha olgun ve daha iyi bir görüntü çizen Ozan Kabak, geriden oyun kurma becerisiyle ve savunmadaki başarılı müdahaleleriyle oyundan alınana kadar sahanın iyi isimlerinden birisi olarak kabul edildi.
'OZAN KABAK NEDEN ÇIKARTILIR?'
Real Madrid'e karşı tur atlamak için 2 gole ihtiyacı olan Liverpool'da Teknik Direktör Jurgen Klopp, maçın 60'ıncı dakikasında Ozan Kabak'ı çıkartarak yerine Diogo Jota'yı dahil etti.
Bu değişiklik Liverpool taraftarları tarafından sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Ozan'ın oyundan alınmasından memnun olmayan Liverpoollular, 'Ozan Kabak neden oyundan alınır?' diyerek tepkilerini gösterdi.
'GARİP DEĞİŞİKLİK'
Bazı taraftarlar, Ozan Kabak'ın neden oyundan alındığına anlam veremediklerini belirtirken, bazı taraftarlarda Klopp'un yaptığı bu değişikliğinin 'garip' olduğunu ifade etti.
Yine sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, 'Ozan Kabak değişikliği beni kızdırıyor', 'Klopp'un bir başka şaşırtıcı değişikliği daha, Ozan Kabak neden çıkartılır?' diye paylaşımlar yaptı.
'SEZON SONU KESİNLİKLE ALINMALI'
Ozan Kabak'ın henüz 21 yaşında olmasına rağmen Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardığını dile getiren Liverpool taraftarları, sezon sonunda satın alma opsiyonunu ödeyerek takıma katılması gerektiğini savundu.
Ozan Kabak için belirlenen 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun adeta 'bedava' olduğunu savunan İngilizler, Ozan'ı Liverpool'un geleceği olarak gördüklerini söyledi.
Liverpool'un sosyal medyadaki taraftarlar sayfalarından birisi, Ozan Kabak için teşekkür mesajı paylaştı. Paylaşımda, 'Yeni bir kültür öğrenen, küme düşme hattından Premier Lig'e gelen ve Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu eşleşmelerinden birinde oynayan Ozan Kabak, Liverpool'a layık bir savunmacı olduğunu gösterdi.' ifadeleri kullanıldı.
Ozan Kabak için yapılan dikkat çekici paylaşım ise şöyle: