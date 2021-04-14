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Giriş Tarihi: 14.4.2021 18:00 Son Güncelleme: 14.4.2021 18:21

Son dakika! PFDK'ya sevk edildi...

Son dakika! Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi...

Son dakika haberi... Başkanı , geçtiğimiz gün kulüp televizyonunda yaptığı açıklamaların ardından “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi SERKAN TOPATAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "

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Son dakika! Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi...
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