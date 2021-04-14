Son dakika: Usta yazardan flaş sözler! "Fatih Terim’e karşı plan yapılmış ligi dizayn ediyorlar"

"FENERBAHÇE DE BEŞİKTAŞ DA..."

Kulüpler Birliği'nde kol kola giren kulüpleri de başkan Cengiz biliyor. Ama çıkıp net olarak açıklamalı. Çünkü Fenerbahçe de Beşiktaş da hakemleri, MHK ve VAR'ı aylardır yerden yere vurmadı mı?