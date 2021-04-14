Son dakika: Usta yazardan flaş sözler! "Fatih Terim’e karşı plan yapılmış ligi dizayn ediyorlar"

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışında Beşiktaş avanatjlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Özellikle çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da son olarak başkan Mustafa Cengiz'in flaş sözleri gündeme damga vurdu. SABAH'ın usta yazarlarından Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in sözleri, Fatih Terim, şampiyonluk yarışı ve hakemlerle ilgili çok çarpıcı ifadelerde bulundu.
LEVENT TÜZEMEN: BU SEZON DA LİGİ DİZAYN EDİYORLAR!
Galatasaray Başkanı maalesef Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi konuştu. Yıllardır hakemler hata yapıyorlar ama bedelini MHK ve üyeleri ödüyor. Yani hakemler hancı, MHK'ler yolcu. Hakem dünyası içinde çok ciddi bir gruplaşma var.
"HAKEMLERDEN BİRİ BENİ ARADI"
Trabzon'un Başakşehir'e kaybettiği şampiyonlukta 6-7 hakem resmen ligi dizayn etti hatta hakemlerden biri beni arayıp "Bu işin içinde ben yokum" dedi. Aynı hakemler yine ligi dizayn ediyorlar.
"BUNLARIN HEPSİ ORGANİZE İŞLER"
Geçen sezon haziranda başlayan ligde Galatasaray'ın kafasını koparmışlardı. Şimdi de zirvenin iki takımla devam etmesi için Galatasaray'a ayak oyunları yapılıyor. Bunların hepsi organize işler.
"GALATASARAY BAŞKANI ÇOK GEÇ KALDI"
FIFA hakemi Ali Palabıyık'a FIFA olmayan Arslanboğa talimat veriyor. Galatasaray Başkanı söylediklerinde haklı ama çok geç kaldı. Galatasaray geçmişte "Hakemler de insandır hata yapar" bildirisini yayınlayan kulüplere karşı masaya yumruğunu sert vurmalıydı.
FATİH TERİM'E KARŞI PLAN YAPILMIŞ
Görünen şu; Galatasaray'ı devre dışı bırakıp özellikle Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar. Bu konuda da genç bazı teknik adamlar çok ciddi iş birliği yapıyorlar.
"FENERBAHÇE DE BEŞİKTAŞ DA..."
Kulüpler Birliği'nde kol kola giren kulüpleri de başkan Cengiz biliyor. Ama çıkıp net olarak açıklamalı. Çünkü Fenerbahçe de Beşiktaş da hakemleri, MHK ve VAR'ı aylardır yerden yere vurmadı mı?
Sergen Yalçın çıkıp "Halil Umut Meler'i maçlarımıza istemiyoruz" demedi mi? Galatasaray TFF'de güçsüz olduğu, haksızlıklara karşı çıkacak bir yöneticisi olmadığı için kolayca cezalandırılıyor.
"HAKEMLERLE KOL KOLA GİRMİŞLER"
Gündeme gelen iki görüntüyü söyleyeceğim: 1- Lens'in hareketi, 2- Ziya'nın Onyekuru'ya tekmesi! Palabıyık ile Şansalan faulü görüp çalmıyor. Çünkü çalarsa VAR "Bu hareketler kırmızı kart" diyecek.
Geçen sezon Başakşehir'in şampiyonluğu için TFF içinde çalışan gizli güçler Galatasaray'ın tekrar önünü kesmek için devreye girmiş. Bu gizli el hakemlerle kol kola geziyorlar. VAR'a telefon girmiş ise hiç şaşırmam.