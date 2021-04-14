Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF, yayın ihalesi için komisyon kurdu
Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:41

TFF, yayın ihalesi için komisyon kurdu

AA
TFF, yayın ihalesi için komisyon kurdu

, yeni yayın ihalesi için komisyon kurdu. Komisyonda TFF Başkanı , 1. Başkan Vekili , başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve 'in yer aldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulu tarafından alınan kararla oluşturulan komisyonda TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'in yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma genelgesi! İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika: Galatasaraylı oyunculardan flaş karar! Antrenmana çıkmama...
Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan genelgesi ile Kısmi Kapanma'nın detayları
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan yasakları açıklaması! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti, kısmi kapanma başladı!
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olan yerler ve vatandaşlar
Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıkladı! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
Son dakika: Bursa'daki TIR faciasının nedeni ortaya çıktı! Bilirkişi raporunda şok detaylar! Şoför eğer isteseydi...
Muğla depremi son dakika açıklaması ile duyuruldu! İşte 14 Nisan 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF, yayın ihalesi için komisyon kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA