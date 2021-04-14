Valencia’ya Meksika formülü

mre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu. Yeni Malatya karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı. Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var.santrfor olarak oynatma kararı aldı. Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alanF.BAHÇE'DE Emre Belözoğlu, felsefesini yerleştirmek için kolları sıvadı. Geride kalan 3 maç sonunda, özellikle G.Antep'e karşı değişim kendini gösterirken oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sistem ve yeni dönemde takımın artıları ve eksileri…diğer maçlarına göre çok daha fazla topa sahip oldu.ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.beklentisi istatistiğinde bu sezon ilk kez ortalamanın üzerine çıktı (2,93).savunmasında çok fazla pozisyon verildi.toplarda takımın boyu kısaldığı için büyük bir dezavantaj oluştu. Uzun boylu isimler genelde kenarda kaldı.yakalandıktan sonra takım sahasına çekildi. 1-0 dan sonra aynı sistemle oynayabilmek için çalışmalar yapılacak.yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 32 yaşındaki futbolcu, ABD'li iş adamları Al Tylis ve Sam Porter ile birlikte dünyaca ünlü manken Eva Longoria, model Kate Upton ve beyzbol yıldızı Justin Verlander ileBrezilya'daki Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra Meksika'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mesut'un, bu nedenle böyle bir yatırıma ortak olduğu bildirildi.