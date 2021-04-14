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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Valencia’ya Meksika formülü

VOLKAN DEMİR
Valencia’ya Meksika formülü

Tigres ile 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcuyu Emre Belözoğlu Meksika’daki gibi gole en yakın isim olarak oynatınca goller de peşi sıra geldi

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu. Yeni Malatya karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı. Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var. Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı. Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

Kanarya özüne dönüyor!
F.BAHÇE'DE Emre Belözoğlu, felsefesini yerleştirmek için kolları sıvadı. Geride kalan 3 maç sonunda, özellikle G.Antep'e karşı değişim kendini gösterirken oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sistem ve yeni dönemde takımın artıları ve eksileri…

ARTILARI
FENERBAHÇE diğer maçlarına göre çok daha fazla topa sahip oldu.
RAKIP ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
GOL beklentisi istatistiğinde bu sezon ilk kez ortalamanın üzerine çıktı (2,93).

EKSİLERİ
TAKIM savunmasında çok fazla pozisyon verildi.
DURAN toplarda takımın boyu kısaldığı için büyük bir dezavantaj oluştu. Uzun boylu isimler genelde kenarda kaldı.
SKOR yakalandıktan sonra takım sahasına çekildi. 1-0 dan sonra aynı sistemle oynayabilmek için çalışmalar yapılacak.

ÖZİL MEKSİKA'DA KULÜP SATIN ALDI
F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 32 yaşındaki futbolcu, ABD'li iş adamları Al Tylis ve Sam Porter ile birlikte dünyaca ünlü manken Eva Longoria, model Kate Upton ve beyzbol yıldızı Justin Verlander ile Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın %50 hissesini aldı. Brezilya'daki Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra Meksika'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mesut'un, bu nedenle böyle bir yatırıma ortak olduğu bildirildi.

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Valencia’ya Meksika formülü
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