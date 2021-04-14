Yalçın mobil pillerle bataryayı şarj ediyor

SABAH Spor yazarları, geride kalan haftayı değerlendirdi
SORU: Ligde arka arkaya maçlarınoynanacağı bir maratonagiriyoruz. Bu seride kalan mücadelelerede bakarsak ne olur? ALİ GÜLTİKEN: Sakatlıklar, cezalılar ve fiziksel performanslar burada belirleyici olacak. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın büyük bir avantajı var. Oyun gücü olarak da hâlâ en iyi takım durumunda. Çokbüyük hatalar yapmazsaveya ağır sakatlıksüreçleriyle karşılaşmazsaBeşiktaşdışında bir takımınşampiyonolması sürprizolur.GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kararı sanki hafta içi verilecek. Çünkü F.Bahçe'nin bay geçtiği seride Beşiktaş ve G.Saray, zorlu rakiplerle oynayacaklar. Maç sayıları eşitlenirken puanfarkının durumu kalan haftalariçin de bakış açımızı değiştirebilir. 3 maçlık seriler, G.Saray'ı zorluyor. Geçen döneme baktığımız zaman F.Bahçe ile Beşiktaş, en azından tabela üstünden çözüm buldular. ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş avantajlı durumda. Ama hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok. En son örnek; eğer Erzurumspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 tane yüzde yüz golü kaçırmasa belki Beşiktaş bir puanı bile zor kurtarabilirdi. Bunun yanında her zaman şanssız sakatlıklar gündeme gelir, hele bir Koronavirüs durumu var. Bunlarınhepsini göz önüne aldığımızdabüyük avantaja sahip Beşiktaş'ında kendisini rahat hissetmemesigerekiyor. Buna son örnek Cenk'in sakatlığı oldu. Düşme hattında daçok kritik maçlar izleyeceğiz.BÜLENT TİMURLENK: Ligin zirvesi ve düşme hattında 12 günde 4 maç oynandığında büyük sürprizlerle karşılaşacağımız kesin. F.Bahçe'nin bir bay haftasıkendilerine avantajsağlayabilir. Busürecin içindeoyuncuları karantinayadüşen yada kilit adamlarısakatlık geçirentakımlar yıkımauğrayacak. Lig dediğiniz, haftada bir karşılaşma üzerinden oynanır. 3 günde bir oynanacak maçlarla ligin kaderi mi tayin olacak? Durundaha bitmedi, ligin son 3 haftasıda 7 gün içinde oynanacak.
BETON CENK'İ YAKTI!
SORU: Beşiktaş, Cenk Tosun'ukaybetti. Bu sakatlık Beşiktaş'ı nasıletkileyecek? Aboubakar bu yoğunluğunaltından kalkabilecek mi?GÜRCAN BİLGİÇ: AboubakarBeşiktaş için çok önemli. Sadece golüatan değil, 'golü yapan' bir oyuncu.Oynamadığı maçlarda takım çok sıkıntıçekti. Ama onun sakatlıktan nasıldöndüğünü de bilmiyoruz. Eğerformsuz-güçsüz oynarsa takımın işikolay olmaz. Cenk'in sakatlığı sadecefutbolcu için değil takım için de şok oldu.Bu travmayı da atlatmaları lazım.BÜLENT TİMURLENK: Oğuzhan'ın 'beton' diye tarif ettiği zemine Cenk'i kurban verdik. SadeceBeşiktaş değil, EURO 2021 veDünya Kupası eleme maçlarında daMilli Takım onun eksikliğini çekecek. Aboubakar sakatlıktan dönüyor, maç eksiği var ancak o sezonun kalan haftalarında forma giydiği sürece Beşiktaş sıkıntı yaşamaz. Orta sahada özellikle Oğuzhan'ın yükselen formu, Gökhan Töre'nin katkısı var. Sergen Yalçın takımın bataryasını adeta mobil pillerle sürekli şarj eder durumda. ALİ GÜLTİKEN: Aboubakar bugüne kadar çok iyi geldi. Ben performans anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama en önemli şey, sakatlığıyla ilgili bir durumun yaşanmaması. Oynama temposunda Aboubakar'ın Beşiktaş'a büyük faydası var ve bunu tekrar yapabileceğini göreceğiz.
HAKEMLERE SIFIRCI HOCA LAZIM SORU: Bu hafta da yine inanılmaz VARskandalları ve hakem hataları oldu. Verilenverilmeyenkartlar, penaltılar, fauller, kırmızıkartlar var. Ne diyeceksiniz? ÖMER ÜRÜNDÜL: Ülkemizdeki 'büyük takımlar baskısı' hakemleri büyüklerin maçında zihinsel sıkıntılara itiyor. Birinci sınıf hakemlerbile büyük hatalar yapıyorlar. İşte en canlı son örnekler, Ali Palabıyık, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık pozisyonu süzemedi. Ondan sonra 3 önemli pozisyondabüyük hatalar yaptı, hepsini VARdüzeltti. F.Bahçe'nin son maçında da Mete Kalkavan, G.Antep'in nizami golünü hem de skorda denge varken faul gerekçesiyle iptal etti. Bu futbol ikliminde bunları düzeltmek zor. ALİ GÜLTİKEN: Genel olarak hakem performanslarının iyi olduğu bir hafta diye düşünüyorum. 1-2 maçta ciddi VAR tartışmaları var. VAR'a giden kararların doğru olarak sahaya yansıması önemli. Ama VAR'ın müdahalesine açık bir şekilde yönetilen bazı maçlar da doğal olarak tartışmayı beraberinde getirdi. BÜLENT TİMURLENK: Türk hakemlerinin kafasında 40 tilki var ve sorun hepsinin kuyruğunun birbirine değip kısa devre yapması. Özgür iradeleriylekarar veremedikleri, baskıaltında oldukları, kurallara hakimolmadıkları ortada. Ancak Uilenberg'e, Serdar Tatlı'ya, TFF'ye sorduğunuzda, onlar başarılı. Türk hakemliğinin başına böyle bol keseden iyi puanlar dağıtanlar değil, sıfırcı bir hoca lazım. GÜRCAN BİLGİÇ: Hakemler her hafta 'nasıl daha kötü oluruz' yarışı içindeler. Ali Palabıyık bir faciaydı, üstüne Mete Kalkavan geldi. Yaşar Kemal Uğurlu gözünün önündekileri göremedi. Ama VAR hakemleri açısından en net hata, G.Saray'ın penaltısının iptal edilmesiydi. Çünkü yetkisi yok. Gaziantep'in golünde de VAR'ın yetkisi yok,karar hakeme ait. Ancak 'çizgiyi geçti, geçmedi'tartışmasında VAR'ın gol kararı vermesi deyanlış. Çünkü topun izdüşümünü net olarak göremiyorlar. Aynı Beşiktaş'ın Sivas maçında attığıilk gol öncesindeki taç tartışmasında olduğugibi emin olmadan devreye girmemeliydi.
TERİM'İN TAKIMI KAOS YAŞIYOR SORU: G.Saray'daki çöküşünasıl yorumluyorsunuz?Gerçekten sözleşmesi yenilenmeyenoyuncular ya da Belhanda'nıngidişi hem sahayı hem de takımarkadaşlarını etkiledi mi? GÜRCAN BİLGİÇ: Geriye düştüğü maçlardan sadece 1 puan almış bir takım var karşımızda. Bu problemi de çözemeyen bir teknik heyet. Belhanda'nın gönderilmesi sonrası Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması ve art arda gelen puan kayıpları bu durumu tesadüfün ötesine geçirdi. Diğeroyuncular haksızlığa uğradıklarınıhissetmiş olabilirler. Bu da motivasyon eksikliğini getirir. Terim'in takımlarındaen son yaşanacak şeyleriizliyoruz. Takım kaosun içinde, yönetimden de destek almıyor. BÜLENT TİMURLENK:
G.Saray'ın başarılarında 'Florya'nın havası başkadır' gerçeği yatar. Nedir bu? Yabancı futbolcuların mutlu olduğu, aidiyet duygusu hissettiği, vazgeçmeyen bir G.Saray. Ancak o G.Saray ortalıkta yok. Belhanda'nın yollanışı, mevsimlik pamuk işçisi hüviyetinde gelecek sezon olmayacağını bilen kiralık oyuncular ve G.Saray formasını artık giymeyi hak etmedikleri halde hâlâ kontrat bekleyen isimler. Bu bileşenlerin kimyasındandoğru bir ruh hali çıkmaz. G.Saray iyi çalışmıyor. Geçen sezon pandemi arası sonrasında da 6 maç kazanamadıklarında iyi idman yapmadıkları ortadaydı. O günler biraz Muslera'nın sakatlığına bağlanmıştı. Şimdi de durum farklı değil. Ortada bir dejavu var ve bunu değiştirmeye niyetli bir takım göremiyorum. Hakemkararları da G.Saray'ı yıpratmışolabilir ancak soru basit: İyi, rakibiimha eden futbol nerede?ALİ GÜLTİKEN: Şu andaki durum herkes için büyük bir sürpriz. Özellikle Mohamed, Onyekuru, Yedlin ve Fernandes'in gelmesiyle kadro ciddi güç kazandı ve sahada da kısa zamanda başarılı olabileceğini gösterdi. Fakatbu oyuncu çokluğu, Falcao'nungeri dönmesi ve diğer alternatiflerFatih hocanın kafasını karıştırmışgibi görünüyor. 1-2 maçtaki taktik değişiklik, çift santrfora dönüş, kazanan sistemden vazgeçmesi gibi birçok karar takımda ciddi bir negatif etki yarattı ve beraberinde de güvensizliği getirdi. Fakat hâlâ şunu biliyoruz ki G.Saray bu kadrosuyla bundan sonra da ligin sonuna kadar birçok şeyi gerçekleştirebilir. ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'da sürekli kadroların değişmesi, bazen mecburiyetten bazen Terim'in macera araması takımı olumsuz etkiledi. Ankaragücü maçı öncesi bana göre G.Saray, bir numaralı şampiyon adayıydı ama sonra beklenmedik üst üste rekor puan kayıpları geldi. Bu arada müthiş bir performansla işe başlayan Mohamed'deki fiziki düşüş de diğer olumsuz olaylardan bir tanesi. Bazenkadro zenginliği teknik direktörlerinde kafasını karıştırıyor.G.Saray'da bu da yaşandı. Bana göre Belhanda ile yolların ayrılmasının bu kötü gidişle hiçbir ilgisi yok.
JENERİK TAMAM SIRA FİLME GELDİ SORU: Emre Belözoğlu,"Büyük takımlar topu vermez,topa sahip olur. Ben de bu futboluoynatacağım" diyerek Erol Bulutdönemine göndermede bulunduve "7'de 7 yapacağım"dedi. Bu sözlere yorumunuznedir? GÜRCAN BİLGİÇ: Hedef doğru ancak istemekle yapmak ayrı şeyler. Erolhoca da bunun peşindeydiama oyuncularıo beceriyi gösteremedi. F.Bahçe'nin bu 'sarsak' defans hattıyla topu kaleden uzak tutması aslında en önemli savunma devrimi olur. 33 maçın 23'ünde gol yiyen bir takımdan bahsediyorum. Herkesingözü santrforda ama F.Bahçe'ninproblemi basit goller yemesinde.ALİ GÜLTİKEN: Belözoğlu'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor ama 'boğulacaksak büyükdenizde boğulalım' felsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz. BÜLENT TİMURLENK: Gaziantep maçında orta saha ağırlıklı futbolculardan kurulu kadro 70 dakika isteneni yaptı. Özellikle Mert Hakan ve İrfan'ın coşkulu oyunu bunda etken. Ancak Belözoğlu'nun da dediği gibi, her maçın taktiği ayrı. Bu plan Başakşehir maçında işler mi, onu göreceğiz. Ancak insan yönetimi tecrübesi az olsa da çeyrek asırdır futbol sahasında olan Belözoğlu'nun futbol aklının yanına cesur kimliğini koyduğunda neler yapabileceğinin bir jeneriğini izledik. Bu önemli bir artıdır. ÖMER ÜRÜNDÜL: Emre Belözoğlu takımın genel gidişini sezon başından beri sportif direktör olarak yakından takip ediyordu. Ama Denizli ve Malatya maçlarındakadro teşkilinde hatalaryaptı. Son maçın kadrosu ise doğru. Ben zaten TRT'deki programlarımda "Valencia'yı santrfor oynatması lazım. İrfan daha önceleri kanat forveti olarak zaman zaman görev aldı" demiştim. Tabii 10 numara formatına uygun Pelkas ve İrfan Can'ın kanat forveti olarak görevlendirilmesi mecburiyetten hasıl oldu ve de doğru yapıldı. Amaişler iyi giderken son 20dakikada yapılan 5oyuncu değişikliğitakımı çorbayadöndürdü ve F.Bahçe muhtemel puan kaybından şans eseri kurtuldu.