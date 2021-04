Yalçın mobil pillerle bataryayı şarj ediyor

Sakatlıklar, cezalılar ve fiziksel performanslar burada belirleyici olacak. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın büyük bir avantajı var. Oyun gücü olarak da hâlâ en iyi takım durumunda.Ligin kararı sanki hafta içi verilecek. Çünkü F.Bahçe'nin bay geçtiği seride Beşiktaş ve G.Saray, zorlu rakiplerle oynayacaklar.3 maçlık seriler, G.Saray'ı zorluyor. Geçen döneme baktığımız zaman F.Bahçe ile Beşiktaş, en azından tabela üstünden çözüm buldular.Beşiktaş avantajlı durumda. Ama hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok. En son örnek; eğer Erzurumspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 tane yüzde yüz golü kaçırmasa belki Beşiktaş bir puanı bile zor kurtarabilirdi. Bunun yanında her zaman şanssız sakatlıklar gündeme gelir, hele bir Koronavirüs durumu var.Buna son örnek Cenk'in sakatlığı oldu.Ligin zirvesi ve düşme hattında 12 günde 4 maç oynandığında büyük sürprizlerle karşılaşacağımız kesin.Lig dediğiniz, haftada bir karşılaşma üzerinden oynanır. 3 günde bir oynanacak maçlarla ligin kaderi mi tayin olacak?AboubakarBeşiktaş için çok önemli. Sadece golüatan değil, 'golü yapan' bir oyuncu.Oynamadığı maçlarda takım çok sıkıntıçekti.Cenk'in sakatlığı sadecefutbolcu için değil takım için de şok oldu.Bu travmayı da atlatmaları lazım.Oğuzhan'ın 'beton' diye tarif ettiği zemine Cenk'i kurban verdik.Aboubakar sakatlıktan dönüyor, maç eksiği var ancak o sezonun kalan haftalarında forma giydiği sürece Beşiktaş sıkıntı yaşamaz. Orta sahada özellikle Oğuzhan'ın yükselen formu, Gökhan Töre'nin katkısı var. Sergen Yalçın takımın bataryasını adeta mobil pillerle sürekli şarj eder durumda.Aboubakar bugüne kadar çok iyi geldi. Ben performans anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama en önemli şey, sakatlığıyla ilgili bir durumun yaşanmaması. Oynama temposunda Aboubakar'ın Beşiktaş'a büyük faydası var ve bunu tekrar yapabileceğini göreceğiz.Ülkemizdeki 'büyük takımlar baskısı' hakemleri büyüklerin maçında zihinsel sıkıntılara itiyor.İşte en canlı son örnekler, Ali Palabıyık, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık pozisyonu süzemedi.F.Bahçe'nin son maçında da Mete Kalkavan, G.Antep'in nizami golünü hem de skorda denge varken faul gerekçesiyle iptal etti. Bu futbol ikliminde bunları düzeltmek zor.Genel olarak hakem performanslarının iyi olduğu bir hafta diye düşünüyorum. 1-2 maçta ciddi VAR tartışmaları var. VAR'a giden kararların doğru olarak sahaya yansıması önemli. Ama VAR'ın müdahalesine açık bir şekilde yönetilen bazı maçlar da doğal olarak tartışmayı beraberinde getirdi.Türk hakemlerinin kafasında 40 tilki var ve sorun hepsinin kuyruğunun birbirine değip kısa devre yapması.Ancak Uilenberg'e, Serdar Tatlı'ya, TFF'ye sorduğunuzda, onlar başarılı. Türk hakemliğinin başına böyle bol keseden iyi puanlar dağıtanlar değil, sıfırcı bir hoca lazım.Hakemler her hafta 'nasıl daha kötü oluruz' yarışı içindeler. Ali Palabıyık bir faciaydı, üstüne Mete Kalkavan geldi. Yaşar Kemal Uğurlu gözünün önündekileri göremedi. Ama VAR hakemleri açısından en net hata, G.Saray'ın penaltısının iptal edilmesiydi. Çünkü yetkisi yok.Çünkü topun izdüşümünü net olarak göremiyorlar.Geriye düştüğü maçlardan sadece 1 puan almış bir takım var karşımızda. Bu problemi de çözemeyen bir teknik heyet. Belhanda'nın gönderilmesi sonrası Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması ve art arda gelen puan kayıpları bu durumu tesadüfün ötesine geçirdi.Bu da motivasyon eksikliğini getirir.Takım kaosun içinde, yönetimden de destek almıyor.G.Saray'ın başarılarında 'Florya'nın havası başkadır' gerçeği yatar. Nedir bu? Yabancı futbolcuların mutlu olduğu, aidiyet duygusu hissettiği, vazgeçmeyen bir G.Saray. Ancak o G.Saray ortalıkta yok. Belhanda'nın yollanışı, mevsimlik pamuk işçisi hüviyetinde gelecek sezon olmayacağını bilen kiralık oyuncular ve G.Saray formasını artık giymeyi hak etmedikleri halde hâlâ kontrat bekleyen isimler.G.Saray iyi çalışmıyor. Geçen sezon pandemi arası sonrasında da 6 maç kazanamadıklarında iyi idman yapmadıkları ortadaydı. O günler biraz Muslera'nın sakatlığına bağlanmıştı. Şimdi de durum farklı değil. Ortada bir dejavu var ve bunu değiştirmeye niyetli bir takım göremiyorum.Şu andaki durum herkes için büyük bir sürpriz. Özellikle Mohamed, Onyekuru, Yedlin ve Fernandes'in gelmesiyle kadro ciddi güç kazandı ve sahada da kısa zamanda başarılı olabileceğini gösterdi.1-2 maçtaki taktik değişiklik, çift santrfora dönüş, kazanan sistemden vazgeçmesi gibi birçok karar takımda ciddi bir negatif etki yarattı ve beraberinde de güvensizliği getirdi. Fakat hâlâ şunu biliyoruz ki G.Saray bu kadrosuyla bundan sonra da ligin sonuna kadar birçok şeyi gerçekleştirebilir.G.Saray'da sürekli kadroların değişmesi, bazen mecburiyetten bazen Terim'in macera araması takımı olumsuz etkiledi. Ankaragücü maçı öncesi bana göre G.Saray, bir numaralı şampiyon adayıydı ama sonra beklenmedik üst üste rekor puan kayıpları geldi. Bu arada müthiş bir performansla işe başlayan Mohamed'deki fiziki düşüş de diğer olumsuz olaylardan bir tanesi.Bana göre Belhanda ile yolların ayrılmasının bu kötü gidişle hiçbir ilgisi yok.Hedef doğru ancak istemekle yapmak ayrı şeyler.F.Bahçe'nin bu 'sarsak' defans hattıyla topu kaleden uzak tutması aslında en önemli savunma devrimi olur. 33 maçın 23'ünde gol yiyen bir takımdan bahsediyorum.Belözoğlu'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor amafelsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz.Gaziantep maçında orta saha ağırlıklı futbolculardan kurulu kadro 70 dakika isteneni yaptı. Özellikle Mert Hakan ve İrfan'ın coşkulu oyunu bunda etken. Ancak Belözoğlu'nun da dediği gibi, her maçın taktiği ayrı. Bu plan Başakşehir maçında işler mi, onu göreceğiz. Ancak insan yönetimi tecrübesi az olsa da çeyrek asırdır futbol sahasında olan Belözoğlu'nun futbol aklının yanına cesur kimliğini koyduğunda neler yapabileceğinin bir jeneriğini izledik. Bu önemli bir artıdır.Emre Belözoğlu takımın genel gidişini sezon başından beri sportif direktör olarak yakından takip ediyordu.Son maçın kadrosu ise doğru. Ben zaten TRT'deki programlarımda "Valencia'yı santrfor oynatması lazım. İrfan daha önceleri kanat forveti olarak zaman zaman görev aldı" demiştim. Tabii 10 numara formatına uygun Pelkas ve İrfan Can'ın kanat forveti olarak görevlendirilmesi mecburiyetten hasıl oldu ve de doğru yapıldı.ve F.Bahçe muhtemel puan kaybından şans eseri kurtuldu.