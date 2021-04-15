11’e Aanholt kulübeye Çağtay

BU sezon beklerinden katkı alamayan Galatasaray'da Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu 4 isimle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sol bek için Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındakiPatrick van Aanholt'a 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllıkteklif yaptı. Bonservis ödenmeyecek Hollandalı'nın transferinde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Aanholt'u yedekleyecek isim ise Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki oyuncusu Çağtay Kurukalıp. U-19 MilliTakımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay, sezon sonunda 500 binTL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor.