Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Aboubakar'dan haber geldi. Kamerunlu golcü Aboubakar, Ankaragücü maçının kamp kadrosun yer almadı. A Spor ekranlarında aktarılan bilgilere göre, Aboubakar'ın adelesindeki ağrı geçtiği fakat ağrının nüksetme riskinden dolayı Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı ifade edildi.
Aboubakar'ın bireysel antrenmanlarını yaptı ama takımla birlikte çalışmadı. Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında forvette görev alan Cyle Larin, Ankaragücü'ne karşı da forvette görev yapacak.
Beşiktaş'ın diğer golcü ismi Cenk Tosun ise Erzurumspor maçında dizinden talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.