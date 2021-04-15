Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 18:14 Son Güncelleme: 15.4.2021 18:16

'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?

Bu sene şampiyonluk adayının en büyük favorisi olan 'ta en golcü isim olan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan Aboubakar'ın yarınki maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Aboubakar'dan haber geldi. Kamerunlu golcü Aboubakar, Ankaragücü maçının kamp kadrosun yer almadı. A Spor ekranlarında aktarılan bilgilere göre, Aboubakar'ın adelesindeki ağrı geçtiği fakat ağrının nüksetme riskinden dolayı Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Aboubakar'ın bireysel antrenmanlarını yaptı ama takımla birlikte çalışmadı. Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında forvette görev alan Cyle Larin, Ankaragücü'ne karşı da forvette görev yapacak.

Beşiktaş'ın diğer golcü ismi Cenk Tosun ise Erzurumspor maçında dizinden talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili önemli detay
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman olacak? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
Son dakika: Gerilimden sonra Fatih Terim için flaş iddia! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o sözleri...
Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi
Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA