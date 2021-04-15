Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?

Aboubakar'ın bireysel antrenmanlarını yaptı ama takımla birlikte çalışmadı. Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında forvette görev alan Cyle Larin, Ankaragücü'ne karşı da forvette görev yapacak.

Beşiktaş'ın diğer golcü ismi Cenk Tosun ise Erzurumspor maçında dizinden talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.